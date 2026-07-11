¿Qué pasa con el palacio de La Zoreda de Oviedo? El futuro incierto del escenario de cientos de bodas de los asturianos

Durante años fue uno de los lugares más codiciados de Asturias para celebrar una boda. También un hotel de cinco estrellas que convirtió un histórico palacio a las afueras de Oviedo en un referente para el turismo de lujo y los grandes eventos. Hoy, sin embargo, el Castillo de La Zoreda sigue inmerso en un futuro lleno de incógnitas.

El fondo de inversión propietario del inmueble ha vuelto a poner el edificio en el mercado apenas unos meses después de su cierre definitivo. Según ha podido corroborar este periódico, la propiedad vuelve a escuchar ofertas por el complejo, aunque en esta ocasión sin fijar públicamente un precio de salida, a diferencia de lo ocurrido en anteriores intentos de venta.

La decisión supone un nuevo capítulo para un inmueble que lleva casi dos años generando incertidumbre. Ya en el verano de 2023 comenzaron a aparecer anuncios en conocidos portales inmobiliarios ofreciendo el complejo por siete millones de euros, cuando el hotel seguía funcionando con normalidad y mantenía una intensa actividad de bodas, congresos y celebraciones.

Aquellos anuncios desaparecieron posteriormente de internet, circunstancia que alimentó durante meses todo tipo de especulaciones sobre una posible operación cerrada. Sin embargo, lejos de confirmarse una venta, la realidad es otra. Los anuncios han vuelto a aparecer recientemente y distintas fuentes consultadas confirman que el fondo continúa buscando comprador, aunque ahora prefiere analizar propuestas sin establecer un precio público de referencia.

La situación resulta especialmente llamativa para muchos ovetenses y asturianos que durante los últimos quince años asociaron La Zoreda a uno de los escenarios más emblemáticos para celebrar una boda. No en vano, hasta el mismo día de su cierre el establecimiento seguía acogiendo grandes banquetes. El último tuvo lugar apenas unas horas antes de bajar definitivamente la persiana, con cerca de 200 invitados.

Un cierre inesperado

La clausura del hotel sorprendió tanto al sector como a los propios clientes. En junio de 2024, el fondo propietario comunicó por sorpresa a la empresa gestora, Visama, la rescisión del contrato que mantenían, obligándole a abandonar las instalaciones antes de finalizar octubre. La decisión dejó inicialmente en el aire 29 bodas previstas entre finales de 2024 y los primeros meses de 2025, además de poner en riesgo cerca de medio centenar de puestos de trabajo.

Finalmente, los gestores lograron recolocar todos los enlaces contratados en otros establecimientos, evitando que ninguna pareja tuviera que cancelar su celebración. Sin embargo, no pudieron evitar el cierre del negocio ni el despido de buena parte de la plantilla. Tras la clausura, 33 trabajadores acabaron perdiendo su empleo mientras comenzaba el desmantelamiento de las instalaciones y la venta de parte del mobiliario y del equipamiento hostelero.

Los responsables de Visama llegaron incluso a presentar una oferta para adquirir el inmueble y mantener la actividad hotelera, una propuesta que, según explicaron entonces, fue rechazada por la propiedad.

Rumores sobre su futuro

Desde que el hotel cerró sus puertas han circulado numerosas hipótesis sobre el destino del complejo. Entre ellas, la posibilidad de que acogiera una clínica privada de lujo, un centro educativo o incluso instalaciones deportivas. Ninguna de esas opciones ha llegado a materializarse. Las fuentes consultadas coinciden en que existen diferentes interesados y que el fondo continúa valorando propuestas procedentes de distintos sectores, pero sin que exista por ahora una operación cerrada.

La reaparición de la venta confirma que el futuro del inmueble sigue abierto.

Un castillo con más de un siglo de historia

El edificio constituye uno de los inmuebles más singulares del patrimonio arquitectónico de Oviedo. Su construcción comenzó en 1920 por iniciativa del abogado y empresario Graciano Sela y Sela, que encargó el proyecto al prestigioso arquitecto Manuel del Busto. Concebido como un palacete de estilo ecléctico rodeado por una amplia finca arbolada, la falta de recursos económicos impidió completar inicialmente las obras.

Décadas después, el inmueble pasó por distintos propietarios hasta que la empresa Urocisa lo adquirió en 2005 con el objetivo de rehabilitarlo y convertirlo en un hotel de cinco estrellas especializado en turismo de lujo, congresos y celebraciones. El establecimiento abrió finalmente sus puertas en 2009 y pronto se convirtió en uno de los espacios de referencia para bodas en Asturias.

Con sus 25 habitaciones, spa, piscina, restaurante y un edificio específico para grandes banquetes, La Zoreda consiguió hacerse un hueco entre los hoteles más exclusivos del Principado. Miles de asturianos han pasado por sus salones como invitados o protagonistas de celebraciones familiares, convirtiendo el palacio en un lugar cargado de recuerdos para varias generaciones.

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Hoy, sin actividad hotelera, con sus instalaciones vacías y nuevamente en el mercado, el castillo espera un nuevo propietario capaz de escribir el siguiente capítulo de una historia centenaria cuyo desenlace sigue siendo, por ahora, una incógnita.