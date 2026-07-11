El PSOE pide al Ayuntamiento que abandone definitivamente la Ronda Norte

El PSOE de Oviedo defenderá en la próxima Comisión de Urbanismo una proposición para que el Ayuntamiento asuma de forma definitiva el cierre del proyecto de la Ronda Norte tras la Declaración de Impacto Ambiental desfavorable emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica y oriente sus esfuerzos hacia soluciones de movilidad sostenibles, realistas y compatibles con la protección del Naranco.

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, recuerda que esta decisión "supone el cierre definitivo de un proyecto que durante más de dos décadas ha condicionado el debate sobre la movilidad en el norte de Oviedo". El informe ambiental concluye que la infraestructura provocaría una afección irreversible sobre el Naranco, el patrimonio cultural y los núcleos de población del entorno, respaldando así las más de 400 alegaciones presentadas por vecinos, asociaciones y colectivos sociales, además de los informes técnicos emitidos por distintas administraciones.

"Los informes ambientales y patrimoniales constituyen un rechazo técnico al proyecto tal y como fue planteado. No estamos ante un simple trámite administrativo, sino ante una constatación de su inviabilidad. Si alguien quisiera volver a impulsar una infraestructura de estas características tendría que empezar todo el procedimiento desde cero, con un proyecto completamente distinto y una nueva evaluación ambiental y patrimonial", señala Fernández Llaneza.

El Grupo Municipal Socialista considera que esta decisión debe servir para cerrar definitivamente una etapa y centrarse en resolver los problemas reales de movilidad del concejo mediante actuaciones que puedan ejecutarse contando con el respaldo técnico y ambiental.

En este sentido, la iniciativa socialista propone que el Ayuntamiento abandone la defensa institucional de la Ronda Norte y priorice el estudio de alternativas como el vial de conexión entre La Pixarra y Las Campas, que permitiría mejorar la conectividad de los barrios del oeste de la ciudad y distribuir mejor el tráfico sin afectar al entorno protegido del Naranco. Además, reclama recuperar una reivindicación histórica ante el Ministerio: la ejecución del enlace de la A-63 con San Claudio, una infraestructura que mejorará la accesibilidad al oeste de Oviedo, aliviaría los principales accesos a la ciudad y favorece el desarrollo de San Claudio y de toda el área metropolitana.

"La movilidad de Oviedo necesita soluciones posibles, no proyectos condenados por su impacto ambiental. Es el momento de dejar atrás debates estériles y concentrar los recursos y los esfuerzos institucionales en actuaciones que mejoren realmente la vida de los vecinos y vecinas y puedan hacerse realidad", concluye el portavoz socialista.

Noticias relacionadas

La proposición que defenderá el PSOE de Oviedo solicita que ambas actuaciones se integren en una estrategia global de movilidad sostenible basada en mejorar la red viaria existente, el refuerzo del transporte público y la reducción del impacto ambiental de las nuevas infraestructuras.