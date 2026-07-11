Siones celebra El Carmen con ocho corderos a la estaca
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Los vecinos de Siones vivieron este sábado una concurrida degustación –en la imagen– de ocho corderos a la estaca como plato fuerte del segundo día de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen. Los festejos continúan hoy domingo desde primera hora con la alborada. A las doce y media se celebrará la misa solemne y la procesión, seguidas de la sesión vermut y el reparto del bollo. Tras la paellada, la música del Dj y una fiesta Holi cerrarán esta gran celebración del pueblo.
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