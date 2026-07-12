El lugar favorito de los paseantes de Oviedo ve la luz: "Seguro que ahora viene mucha más gente"

Nuevo aliciente para acudir a la Pista Finlandesa a hacer ejercicio o estirar las piernas. El gran vial de esparcimiento de los ovetenses inaugurado en 1987 y que cuenta con 1,85 kilómetros de recorrido con apenas diez metros de desnivel entre Ciudad Naranco y Fitoria amplía sus horas de luz. La concejalía de Infraestructuras y Alumbrado, dirigida por Nacho Cuesta, acaba de instalar farolas en el último tramo del vial, cumpliendo una vieja demanda histórica de los usuarios. Son unos 250 metros desde la calle José "El Xarreru" pasando por el Lavadero de la Fuente del Sapo hasta el final de la senda. Se han colocado doce apoyos equipados con luminarias led de 38 vatios, con esta actuación queda iluminado íntegramente el paseo de Valdeflora, en la falda del monte del Naranco. "Atraerá a más gente, sobre todo en invierno", coinciden los fieles a esta ruta del colesterol situada a tiro de piedra del casco urbano.

Los vecinos que habitualmente realizan este recorrido, ya sea haciendo ejercicio o simplemente paseando, valoran muy positivamente esta mejora en la infraestructura. "Todo lo que sea mejorar el entorno es bueno, cuantas más cosas mejor, es una pista muy utilizada", dice Ana Díaz, vecina de la zona, mientras pasea a su perro.

David Lobo, otro ciudadano que frecuenta la senda, se alegró al descubrir que habían puesto los nuevos puntos de luz. "Alguna vez vengo bastante tarde a correr y está muy bien", explicaba sobre la mejora de la iluminación.

Otro paseante asiduo como Alfonso Barrero describe la instalación como algo que va a resultar beneficioso para el interés general. "Está muy bien porque antes estaba solo en lo que es la pista, pero la gente hace el trayecto hasta el final y por eso supondrá un claro avance". No obstante, también demanda la subsanación de otras deficiencias en la vía peatonal. "Es necesario hacer también los baños", remarcaba mientras andaba junto a su perro.

Marina Acebras, otra transeúnte, también valora positivamente las nuevas luminarias, si bien cree que hasta el periodo invernal no se va a notar realmente la mejora. "Estaba bastante oscuro y, aunque ahora en verano no se nota porque los días son más largos, en invierno entiendo que se notará más", sostiene la mujer en pleno paseo por la zona de la nueva instalación.

Pero por muy positivas que sean las opiniones, también hay lugar a ciertas críticas. Como dice José Manuel Díaz, un topógrafo que lleva más de 20 años corriendo por la pista de manera asidua. "Sería mejor haber seguido con las farolas de madera que meter algo de metal en un entorno natural", defiende.

Hay quien no niega las mejoras, pero admite que no le afectan porque suelen visitar la zona en horas en las que el sol ilumina su camino. "Solo vengo a correr de día, así que no noto mucho la diferencia", declara José Antonio Gardasco, en plena marcha por la emblemática senda carbayona.

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En definitiva, las nuevas farolas suponen un salto de calidad para esta senda utilizada día a día por miles de ciudadanos que a buen seguro ganará todavía más visitantes, especialmente en las horas del horario nocturno.