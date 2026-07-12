Oviedo espera un verano "de récord" turístico y busca desestacionalizar

Oviedo se encamina a un "verano de récord" en ocupación hostelera, tras registrar "cifras muy buenas en los años anteriores", aunque "no se va a poder seguir creciendo indefinidamente", afirmó el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana. Por lo que el objetivo, con esta tendencia positiva detrás, es "desestacionalizar", apuntó el edil.

"Parece que será un buen año", dijo, tras destacar que el sector de la hostelería y la hotelería está "contento". Oviedo registró en agosto del pasado año 125.786 pernoctaciones hoteleras cuando, resaltó García Quintana, "en un mes normal se contabilizar alrededor de 70.000, con lo que estamos hablando de duplicar prácticamente la ocupación".

Además, este año, el eclipse solar traerá el próximo 12 de agosto a muchos visitantes a Oviedo. "Aunque cae mal en el calendario, porque se producirá en pleno verano, en la semana con mayor ocupación del año, hay que aprovecharlo para vender nuestros recursos y lograr que los visitantes vuelvan en otra ocasión", indicó el concejal de Turismo.

Además, indicó, el Camino Primitivo es «de las rutas jacobeas que más está creciendo». El gobierno local de Oviedo ha mantenido encuentros con la Xunta de Galicia, que, "valora muy positivamente el trabajo que estamos haciendo con ‘Oviedo, origen del Camino’".

Oviedo, remarcó el concejal de Turismo, "crece con fuerza en viajeros y en pernoctaciones, situándose como uno de los motores turísticos de Asturias". "Confiamos que no haya incidencias en las conexiones aéreas o ferroviarias que puedan afectar a los desplazamientos de viajeros", dijo.

En el sector de la hostelería y hotelería hay unanimidad en torno a previsiones positivas. Aseguran que la primera parte del año ha ido bien y las reservas pero también las expectativas para los próximos meses apuntan en la buena dirección.

Hasta el 31 de mayo, los alojamientos hoteleros ovetenses acumularon, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), 354.827 pernoctaciones. Esta es la cifra más alta de las registradas en los primeros cinco meses, cuando en 2024 se llegó a las 346.581 y en 2025 a las 318.010. El incremento interanual se sitúa en el 11,58%.

Aumento de los viajeros

El número de viajeros que se hospedaron en los hoteles de la capital en ese periodo llegó a los 185.115, con un aumento del 8,08% respecto al año anterior. En 2024 la cifra había llegado a los 190.000. Frente al crecimiento que se ha registrado en Oviedo, el INE constata que en el conjunto de la región se produjo hasta el mes de junio una caída del 2,89% en pernoctaciones, pasando de 1.115.863 a 1.083.670, en el número de viajeros que llegaron a Asturias, con un descenso del 2,41%.

Una situación muy diferente a la que se vivía en el sector turístico en Oviedo hace décadas, con establecimientos cerrados durante los meses de julio y agosto. Actualmente, el destino, con la marca "Oviedo, origen del Camino", atrae a peregrinos que inician en la ciudad la ruta jacobea primitiva hacia Santiago, a numeroso turismo familiar y cada vez más a turistas extranjeros ante el avance en las conexiones aéreas y con la alta velocidad ferroviaria.