El PSOE denuncia el abandono del pacto por la renaturalización urbana en Oviedo

El PSOE de Oviedo denuncia el abandono del pacto por la renaturalización de la ciudad alcanzado en octubre del año 2023. El Grupo Municipal Socialista critica el modelo urbanístico que el PP está llevando a cabo, ya que entienden que se está priorizando la estética que da el hormigón frente a la naturaleza y la calidad de vida de los ciudadanos, contrariando el modelo actual que están siguiendo muchas ciudades europeas.

Esto lo hacen a través de su portavoz en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, que asegura que "el pacto por la renaturalización del espacio urbano que aprobamos en el Pleno está completamente abandonado por el equipo de gobierno. Todas las obras de urbanización emprendidas por el PP responden a un mismo modelo: menos árboles, menos vegetación y más hormigón".

"Estamos asistiendo a un urbanismo completamente desfasado. Mientras las ciudades europeas trabajan para renaturalizar sus espacios públicos, plantar árboles, crear sombra y combatir las altas temperaturas, el gobierno de Canteli sigue empeñado en hacer justo lo contrario: convertir plazas y calles en grandes superficies de piedra donde el sol cae a plomo durante buena parte del año", señala Fernández Llaneza.

El portavoz socialista afirma que este modelo se repite de manera sistemática en las actuaciones promovidas por el Ayuntamiento. "Ha ocurrido en la plaza de La Faba, donde el resultado ha sido un espacio prácticamente desprovisto de vegetación; con Longoria Carbajal, en la remodelación de las escaleras del Parque del Oeste, en la inútil explanada de La Florida y también en la plaza creada junto al Palacio de los Deportes. Actuación tras actuación, el denominador común es siempre el mismo: menos naturaleza y más cemento".

Fernández Llaneza considera que esta forma de intervenir en el espacio público "no responde a decisiones aisladas, sino a un modelo de ciudad agotado que antepone la estética del hormigón a la calidad de vida de los vecinos y vecinas". A su juicio, el Ayuntamiento está desaprovechando cada obra para incrementar la infraestructura verde de Oviedo.

El portavoz socialista ha recordado que su grupo lleva años defendiendo un modelo urbano completamente diferente, basado en la renaturalización de la ciudad y en la creación de nuevos espacios verdes. Entre sus propuestas figuran el desarrollo de un gran Anillo Verde que conecte los principales parques y corredores naturales de Oviedo, la recuperación ambiental del Naranco, la plantación masiva de arbolado en calles y plazas, la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza en todos los proyectos de urbanización y la creación de itinerarios peatonales y ciclistas rodeados de vegetación que mejoren la calidad ambiental y favorezcan una movilidad más sostenible.

"Nosotros creemos que el urbanismo del siglo XXI pasa por tener más árboles, más sombra, más biodiversidad y más espacios donde la ciudadanía pueda disfrutar del espacio público. Cada árbol que se conserva o se planta es una inversión en salud, en bienestar y en resiliencia frente al cambio climático. Canteli, sin embargo, sigue apostando por un modelo que da la espalda a esas prioridades" remarca el portavoz.

Fernández Llaneza ha insistido en que Oviedo necesita un cambio de rumbo y ha reclamado que todos los futuros proyectos municipales incorporen criterios de adaptación climática, incremento del arbolado y creación de espacios verdes.

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"Cada nueva actuación confirma que el gobierno municipal ha renunciado a construir una ciudad más verde y más habitable. Frente a ese modelo de más hormigón y menos naturaleza, el Grupo Municipal Socialista seguirá defendiendo un Oviedo más verde, más saludable y mejor preparado para afrontar los retos climáticos del futuro", concluye Fernández Llaneza.