El puzle del cartel del Vetusta Fest de Oviedo se completa: confirmado el último nombre y reclamo definitivo del festival indie de San Mateo

El puzle del Vetusta Fest ya tiene todas sus piezas. El grupo vallisoletano "Siloé" se confirma como el gran cabeza de cartel para la primera edición de este festival de corte independiente, que se celebrará el próximo 20 de septiembre en el recinto de La Ería. Con este anuncio, la cita completa una programación de cuatro nombres que busca convertirse en el epicentro de la música alternativa durante las fiestas de San Mateo, coincidiendo además con la emblemática noche de los Fuegos. La banda integrada por Fito Robles (vocalista), Xavi Road (guitarrista) y Jaco Betanzos (batería) se une así a los nombres ya anunciados de Mafalda Cardenal, "Sexy Zebras" y "Ultraligera", cerrando un cartel equilibrado que combina el pop de autor, el rock más canalla y la nueva ola del indie nacional.

Siloé llega a Oviedo en el momento más dulce de su carrera. Aunque la banda ya contaba con una base sólida de seguidores, su gran ascenso masivo vino precedido por el éxito de "Santa Trinidad", un álbum que les permitió saltar a los escenarios principales de los grandes festivales del país y colgar el cartel de "no hay billetes" en numerosas salas donde han sonado auténticos himnos como "Todos los besos" o "Si me necesitas, llámame". Sin embargo, su presencia en el Vetusta Fest servirá principalmente para presentar en directo las canciones de su último trabajo, "Terrorismo emocional".

La banda ha logrado crear una identidad sonora propia que ellos mismos definen como una evolución hacia sonidos más ambiciosos y expansivos. Esta mezcla se traduce en un directo demoledor donde las guitarras eléctricas y la intensidad vocal de Robles se entrelazan con bases rítmicas potentes, que a buen seguro serán capaces de transformar el recinto de La Ería en un gran estadio, tal como hicieron ayer en el Parque Hermanos Castro, en el seno del festival Way Festival de Gijón, en la otra parada veraniega del grupo en Asturias.

En cuanto al disco que acaban de lanzar hace escasos dos meses, ahonda en un sonido que mezcla la épica del pop-rock con letras directas y una producción electrónica muy cuidada. Los temas exploran los sentimientos más profundos desde una óptica cruda y enérgica y temas como "Amor infinito" ya se abren paso entre las canciones más escuchadas de la banda, a tenor de las cifras de reproducciones en las plataformas digitales.

Para el Vetusta Fest, los precios de las entradas se mantienen en los tramos anunciados previamente, aunque los primeros abonos de 22 euros, los "early birds", ya están agotados. Así, ahora se pueden adquirir en un segundo tramo con un precio de 31,90 euros; el tercero ascenderá a 38,50 euros.

Un San Mateo de grandes citas

El Vetusta Fest, impulsado por las promotoras Bring The Noise y Grupo 360 y la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo, se integra en una programación de San Mateo que este año destaca por su potencia comercial. El festival compartirá protagonismo con otras grandes citas en el mismo recinto, como los conciertos de Mónica Naranjo o Rodrigo Cuevas. Especial mención merece la actuación de Leiva, cuyas entradas se encuentran ya prácticamente "sold out", y las dos citas confirmadas con la música electrónica: la noche de house que encabeza el dj mexicano Aaron Sevilla, el 13 de septiembre, y el mundo mágico de elrow, que desembarcará como prolegómeno de las fiestas patronales, el 5 de septiembre.

Más allá de los grandes formatos de La Ería, la música independiente y el rock también tendrán su espacio en otros puntos neurálgicos de la ciudad durante la semana previa al Vetusta Fest y la plaza de Feijoo será otro de los escenarios destacados de estas fiestas. El 11 de septiembre, la mítica banda asturiana "Stormy Mondays" llevará su rock de raíces al casco histórico de Oviedo. Solo un día después, el 12 de septiembre, será el turno de "La Sonrisa de Julia", que regresará a la capital asturiana tras su paso por el último Vesu, celebrado a finales de junio.