La recreación de la primera peregrinación a Santiago desde Oviedo será "especial" el próximo año: esta es la celebración que reforzará la programación
Alfonso II se despide de Oviedo camino a Santiago, con la música de "El Pravianu", en la cuarta y última jornada de la propuesta cultural y volverá con novedades
El himno de Asturias, interpretado a la gaita por Vicente Prado "El Pravianu", despidió a Alfonso II, en el balcón del Ayuntamiento de Oviedo, antes de su viaje, en la recreación del primer peregrinaje a Santiago de Compostela. Ante la corte del monarca, que lo había recibido al grito de ¡Viva el Rey!, el músico le trasladó: «Queremos despediros majestad como mejor sabemos los asturianos, con la música de nuestra tierra». "Dicen que quien parte con esta melodía en el corazón siempre encuentra la melodía de regreso", señaló "El Pravianu", antes de que Alfonso II, encarnado por el actor Ramón Langa, abandonase la Casa Consistorial y subiese a su caballo para dirigirse a la plaza de la Catedral, donde se celebró la romería alfonsina.
Antes, el monarca astur había comunicado que había llegado "el momento que durante todo este tiempo sabía que acabaría llegando". "El Camino me llama", les transmitió antes de apostillar que se marchaba "tranquilo porque sé que dejo a esta ciudad en las mejores manos". "Nombro ‘maior domus’ de mi corte a un hombre de mi total confianza, que será el primero de mis oficiales, velará por el buen gobierno del palacio, custodiará cuanto aquí hemos construido y responderá en mi nombre mientras dure mi ausencia. Algunos lo llamáis Vicente y otros ‘El Pravianu’", manifestó Alfonso II.
Durante cuatro días, desde el pasado jueves, "El primer peregrino" recreó, con diversas actividades, la peregrinación de Alfonso II a Santiago. Una propuesta cultural que llega a la sexta edición y que convierte la plaza de la Catedral en Ovetao, construyendo un poblado medieval.
Bateo de oro
"Cada año se suma más gente", aseguró el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, que anunció que habrá novedades en la próxima edición al coincidir en año jacobeo. "Nos pondremos a trabajar ya en la programación y tenemos la obligación de preparar algo especial", añadió sobre una iniciativa cuyo acto central, la gran representación, se tuvo que suspender el pasado sábado, cuando ya se había iniciado, por las condiciones meteorológicas. Fue la primera vez que ocurrió en los seis años que se viene celebrando.
En la plaza de la Catedral, había juegos tradicionales, teatro infantil y hasta bateo de oro a cargo de la asociación Barciaecus de Navelgas. "La ruta que siguió Alfonso II pasó por Obona, donde pernoctó y nosotros acercamos la experiencia del bateo a Oviedo", aseguró César Castaño, presidente del colectivo. Fueron muchos los asistentes que se animaron a buscar oro con la batea en la arena. "Es una actividad que gusta mucho. Ya vinimos el año pasado y hubo gran afluencia", comentó.
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