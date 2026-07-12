Revolución en el TUA de Oviedo: una nueva línea (P) unirá Ciudad Naranco y La Manjoya cada media hora

Menos esperas en las líneas con más viajeros, una nueva conexión transversal entre Ciudad Naranco y La Manjoya, autobuses de mayor capacidad hacia Parque Principado y una red que se estira para llegar a nuevos barrios y núcleos rurales. Así será el nuevo mapa del Transporte Urbano de Oviedo (TUA), una remodelación que el Ayuntamiento presenta como la más importante de las últimas décadas y que estará plenamente operativa a comienzos de 2027. La reforma reforzará la línea C (Facultades-Lugones) con dos autobuses más, reducirá de 30 a 20 minutos la frecuencia de la línea D (Facultades-Parque Principado), incorporará un vehículo adicional en la línea J (Otero-San Claudio), creará la nueva línea P, la decimoséptima del servicio, que unirá Ciudad Naranco con el Centro Médico y La Manjoya, ampliará los recorridos de las líneas G (Puerto-Montecerrao), K (Latores-Plaza América) y V (Villapérez-HUCA) y mejorará la accesibilidad de la línea F (HUCA-Naranco-Campillín-HUCA). «Llevamos a cabo la modificación más ambiciosa de las últimas décadas», resumió el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Nacho Cuesta.

La revisión es el resultado de un proceso de varios meses en el que el Consistorio abrió la puerta a las propuestas de asociaciones vecinales, entidades ciudadanas y usuarios del transporte urbano. Cada petición fue sometida a un análisis técnico para medir su impacto. «El objetivo ha sido compatibilizar las necesidades de la ciudadanía con la obligación de mantener una red operativa, fiable y económicamente sostenible», explicó Cuesta.

Colloto, Villafría y Pando estrenarán paradas en los itinerarios al HUCA

El grueso de los cambios se concentra en aquellas líneas que soportan una mayor presión de viajeros. Es ahí donde el Ayuntamiento ha decidido invertir más recursos para ganar capacidad y mejorar la puntualidad.

La línea C (Facultades-Lugones), el principal eje del transporte urbano y una de las más utilizadas por estudiantes, trabajadores y vecinos de la capital y de Lugones, incorporará dos autobuses adicionales en días laborables. El objetivo es aliviar las situaciones de saturación que se producen en determinadas franjas del día y absorber un crecimiento de viajeros que el Ayuntamiento considera sostenido.

La actuación de mayor alcance llegará, sin embargo, a la línea D (Facultades-Parque Principado). Además de reducir el tiempo de espera de 30 a 20 minutos, pasará a prestarse con autobuses articulados, de mucha mayor capacidad, y ampliará su cobertura hacia Montecerrao y El Campón, dos de las zonas residenciales con mayor crecimiento de la ciudad. La intención es reforzar una línea que se ha convertido en estratégica por enlazar La Corredoria con Parque Principado y dar respuesta a la expansión urbana del este del municipio.

La línea J (Otero-San Claudio) también verá reforzado su servicio con un vehículo adicional. No aumentará la frecuencia de paso, pero sí mejorará la regularidad al reducir los retrasos acumulados que se producen a lo largo de la jornada.

En la línea E (Las Campas-La Monxina) no habrá una modificación estructural de la oferta. El estudio de ocupación realizado por los técnicos concluye que la demanda solo aumenta de forma significativa en determinados momentos del día, por lo que el Ayuntamiento opta por reforzar el servicio únicamente en esas franjas horarias.

La principal novedad de la revisión será la incorporación de una línea completamente nueva. La futura línea P enlazará Prados de la Fuente con el Centro Médico y la urbanización de La Manjoya, atravesando el centro de la ciudad y ofreciendo una frecuencia de 30 minutos.

La creación de esta línea responde a una doble necesidad. Por un lado, mejorar la comunicación entre dos zonas de la ciudad que hasta ahora obligaban a realizar transbordos. Por otro, descargar parte de la presión que soportan otras líneas de la red. El Ayuntamiento considera que la P se convertirá en una nueva conexión transversal con capacidad para reorganizar buena parte de los desplazamientos urbanos.

La expansión de Oviedo durante los últimos años también tiene reflejo en la revisión del mapa del autobús. El Ayuntamiento ha optado por extender la cobertura allí donde la ciudad ha seguido creciendo o donde los vecinos llevaban tiempo reclamando una mejor conexión.

La línea G (Puerto-Montecerrao) prolongará su recorrido para facilitar el acceso al campo de golf de Las Caldas y trasladará su cabecera urbana al entorno del Parque de Invierno, concretamente a la calle Pedro Masaveu, junto a la futura Casa de las Artes.

La línea K (Latores-Plaza América) incorporará las reivindicaciones planteadas por los vecinos de Ayones, Llagú y Santo Medero, ampliando el servicio a estos núcleos en términos similares a los ya acordados con la parroquia de Latores.

También la línea V (Villapérez-HUCA) modificará su recorrido para prolongarse hasta Folgueras y situar su nueva cabecera en el entorno del centro de salud de Colloto. Con esta decisión el Ayuntamiento busca atender simultáneamente las demandas de los residentes en Villapérez y de los vecinos de Colloto, reforzando además la conexión con el Hospital Universitario Central de Asturias mediante un servicio estable integrado en la red general. Las mejoras no se limitan a ampliar recorridos. La línea F (HUCA-Naranco-Campillín-HUCA) mejorará la accesibilidad en la parada de Plaza de Otero e incorporará nuevas paradas en Ciudad Naranco, Villafría y Pando. El Ayuntamiento, sin embargo, descarta que el autobús entre en el interior de Villafría al entender que ese rodeo comprometería la regularidad de la línea y aumentaría los tiempos de viaje.

Junto a los cambios de cada recorrido, el plan incluye una actuación global sobre la red. Se reubicarán y adecuarán paradas para facilitar el acceso de las personas con movilidad reducida y mejorar los transbordos entre líneas. También se eliminarán retranqueos que ralentizan el servicio, se implantarán progresivamente sistemas de doble parada y se pondrán en marcha nuevas medidas de prioridad para el transporte público.

Además, el Ayuntamiento realizará estudios específicos en varios puntos especialmente conflictivos para la circulación de los autobuses, entre ellos el Polígono del Espíritu Santo, el entorno del HUCA, la plaza de la Escandalera y la plaza de la Cruz Roja. El objetivo es mejorar la velocidad comercial y aumentar la fiabilidad de los horarios.

«Joya de la corona»

Cuesta defendió que el transporte urbano «constituye una de las joyas de la corona de los servicios públicos de Oviedo» y sostuvo que la reforma pretende adaptar la red a la ciudad que ha ido creciendo durante los últimos años. «Con el refuerzo de las líneas más demandadas, el aumento de frecuencias, la racionalización de trazados, la mayor cobertura a barrios y núcleos rurales y la apuesta decidida por la mejora de la accesibilidad e intermodalidad llevamos a cabo la modificación más ambiciosa de las últimas décadas», afirmó.

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La reforma no se limita al casco urbano. El Ayuntamiento trabaja ya en un sistema de transporte público a demanda para las parroquias y núcleos rurales del concejo, una iniciativa que se desarrollará en paralelo a la implantación de la nueva red. El proyecto busca ofrecer una respuesta más flexible a territorios donde la baja densidad de población dificulta la implantación de líneas convencionales. «Las zonas rurales tienen necesidades de movilidad distintas a las del centro urbano y queremos que ningún núcleo del concejo quede al margen de una conexión digna con Oviedo», señaló el concejal.