Vox exige "medidas urgentes" ante el vandalismo en las piscinas municipales de Oviedo

El Grupo Municipal de Vox exigió este domingo "medidas urgentes" ante el vandalismo en las piscinas municipales de Oviedo a través de su portavoz, Sonsoles Peralta, quien reclama al equipo de gobierno que "refuerce la seguridad" tras el cierre temporal de la piscina de Trubia por los sucesos ocurridos el sábado. “No es razonable que cada verano tengamos que hablar de instalaciones municipales dañadas y vecinos que se quedan sin servicio", argumenta.

"Si el problema persiste, habrá que evaluar qué está fallando y actuar en consecuencia”, señaló Peralta, en referencia a los episodios ocurridos en sucesivos ejercicios en el periodo estival, ejemplificando con los episodios ocurridos en 2025 en la piscina de La Monxina. “Cuando una misma situación se repite verano tras verano, es evidente que las medidas adoptadas no están dando el resultado esperado”, prosiguió Peralta, que reiteró que "no se trata de un caso aislado".

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Así, la formación solicita al Ayuntamiento información sobre el número de actos vandálicos registrados en las instalaciones deportivas municipales durante los años 2024, 2025 y 2026, el coste que han supuesto para las arcas municipales y las medidas de seguridad y vigilancia previstas para proteger unas instalaciones que son patrimonio de todos los ovetenses. De igual forma, registró una batería de preguntas para que el equipo de gobierno informe sobre los sucesos que han obligado a cerrar temporalmente la piscina municipal de Trubia y detalle de las medidas que está adoptando para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse.