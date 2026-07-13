Canteli reivindica la Ronda Norte para Oviedo: "¿Quién es el consejero Alejandro Calvo para decir que no la vamos a tener?"

Oviedo seguirá en su ímpetu hacia la consecución de la Ronda Norte. Así lo manifestó este lunes el Alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, que se pronunció sobre ella de nuevo después de la resolución desfavorable emitida para el proyecto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. "Nosotros vamos a pelear por ello porque es una necesidad de Oviedo", defendió el regidor.

El primer edil también aprovechó para referirse al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, quien hace unas semanas dejó definitivamente fuera del radar del ejecutivo autonómico a la Ronda Norte al decir que "ni está en la Alianza por las Infraestructuras ni está en los planes del Gobierno del Principado". "¿Quién es Alejandro para decir eso?", lamentó el Alcalde, mencionando también por alusiones al presidente autonómico, el socialista Adrián Barbón, preguntándose "¿Dónde está el presidente que no desautorizó a su consejero?".

Dejando a un lado las disyuntivas entre el gobierno regional y el de la capital de Asturias, Canteli también bajó la cuestión de la infraestructura de circulación a los foros municipales. En concreto, aprovechó para enlazarla con las opiniones vertidas por el Grupo Municipal Socialista y la personalizó en su portavoz, Carlos Fernández Llaneza.

El líder socialista reclamó este fin de semana el "abandono definitivo" del proyecto por parte del equipo de gobierno del PP tras el citado dictamen medioambiental y consideró que dicho informe "supone el cierre definitivo de un proyecto que durante más de dos décadas ha condicionado el debate sobre la movilidad en el norte de Oviedo".

"El señor Llaneza, que lo echaron hasta de su propio partido como candidato a la Alcaldía de Oviedo, sigue opinando y diciendo explícitamente que renunciemos a la Ronda Norte", cargó Canteli contra el socialista, que anunció recientemente que no concurrirá al proceso de primarias del que saldrá el aspirante del PSOE al bastón de mando ovetense en las elecciones de 2027.

"No lo vamos a hacer", manifestó Canteli respecto a una posible renuncia en los momentos previos al homenaje que Oviedo rindió al joven concejal de Ermua asesinado en 1997 por la banda terrorista ETA, Miguel Ángel Blanco. El Alcalde defendió que desde el gobierno que lidera "se intentará" la consecución del histórico proyecto de circunvalación por el Naranco justificando esta decisión con que, además de ser "una necesidad" de la ciudad, es una cuestión que "quieren los ovetenses".

Aunque el primer edil admitió no tener "la varita mágica" para poder ratificar al cien por cien en ese momento que la Ronda Norte será una realidad material, quiso reseñar que el portavoz socialista en el Ayuntamiento "no puede tratar de mandar donde los ovetenses no le dieron poder para hacerlo", ni aunque "un señor consejero diga libremente que Oviedo no la tendrá".

En cuanto al entusiasmo del equipo de gobierno con el proyecto, Canteli ya declaró en su momento que Oviedo lo disfrutará "si no es con el PSOE, lo será con el PP en el Gobierno". En este sentido, este lunes se desprendió de sus palabras que el gobierno local cuenta el respaldo de la cúpula nacional del Partido Popular en este objetivo, al mencionar que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, se refirió "públicamente" a la Ronda Norte en la intervención que realizó en su última visita a Oviedo.