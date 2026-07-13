Los derribos del HUCA en Oviedo se retomarán dentro de una semana después de un año paralizados

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha anunciado este lunes en la Junta que dentro de una semana, el próximo lunes, día 20 de julio, se reanudarán los trabajos de derribo del antiguo HUCA, que llevan paralizados un año. Peláez ya había anunciado hace días que sus planes pasaban por retomar ahora la obra.

Peláez explicó esta decisión al Consejo de Gobierno, el Ayuntamiento de Oviedo y las asociaciones vecinales de El Cristo-Buenavista. “Lo hemos hecho con la misma transparencia y rigor que hace un año”, ha señaló.

Las obras se adjudicaron a finales de 2024 a la firma Hercal Diggers por 4,3 millones y se iniciaron a finales de marzo de 2025. Tras los pertinentes informes técnicos y de acuerdo con la empresa adjudicataria, se decidió paralizar los trabajos en julio del año pasado por dos cuestiones principales. Por un lado, tras constatar que el estado en que se encontraban los edificios conocidos como los hongos podrían comprometer su conservación, por lo que se hacía preciso determinar de qué manera impactaba su situación en la ejecución de las obras. Por otra parte, influyó también el mantenimiento de la actividad del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias en la parcela.

“Una vez que tenemos confirmado que el centro se irá a su nueva sede en octubre, podemos comenzar tres meses antes de esa fecha como ya dijimos en su día”, ha precisado el consejero. Peláez ha indicado que, una vez que se reinicien los trabajos, el paso inmediato será aprobar el modificado del proyecto para incluir el derribo de los hongos. Esta cuestión se encuentra en la última fase de tramitación para que pueda aprobarse en las próximas semanas.

El calendario previsto establece que los derribos finalizarán antes del segundo semestre de 2027.