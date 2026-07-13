La familiaridad y los reencuentros marcan el último día de las fiestas de Trubia: “El ambiente y la cordialidad es lo mejor de la fiesta”

Familiaridad, buen ambiente, reencuentros y convivencia. Así describían este lunes, en su último día de fiesta, los vecinos de Trubia las celebraciones que han tenido desde el viernes en la localidad ovetense. Han sido unos días de volver a juntarse amigos y familiares, desde los más pequeños a los más mayores, para convivir y disfrutar de unos días que cada año están marcados en el calendario de todos los trubiecos, reunidos cada temporada en grupos de familiares y amigos. También es el momento en que se empiezan a ver las peñas con sus camisetas a juego y con ganas de animar la fiesta. “El ambiente y la cordialidad es lo mejor”, resume Pablo López Santos, vecino de Trubia de siempre, perteneciente al grupo “A sidras y birras".

Pablo, que acude a las fiestas desde que nació, las entiende como un gran lugar de reencuentro entre todos. “Lo más especial es la convivencia entre todo el pueblo. Hay gente que ya no vive aquí y viene para estar con la gente que ya no ves normalmente y pasar tiempo con amigos y familiares”, remarca mientras prepara la parcela de su peña.

René Martínez Sánchez es miembro del grupo "Harry Berry”. Toman su nombre del bar recién abierto en el pueblo, un local que da servicio desde primera hora para dar el pincho a los trabajadores de la fábrica. De cara a las fiestas, reivindica la jira. “Queremos hacerla, a ver si otros bares se animan este año”, aclara debajo de la pérgola de su peña. También dedica unas palabras a la festividad: “Es la unión de todos en el pueblo, viene gente de varios sitios a juntarse”. Además, recomienda los festejos por su ambiente relajado: “Son fiestas familiares y tranquilas en las que todo el mundo lo pasa muy bien”.

Otro de los vecinos ayer disfrutaba el final de las celebraciones era Pipi Fernández, de la peña “La Espuela". “Son las fiestas de casa en las que juntas a todas las familias y a todos los amigos”, argumentaba junto a su grupo mientras se deleitaba con la banda de gaitas Ciudad de Oviedo.

“Arrancapitinos” es otra de las peñas que este lunes apuraba las últimas horas de fiesta: “La comedia es lo mejor”, remarcaba Guillermo Álvarez del Agua mientras le daba un sorbo a su copa. En su caso, está claro qué es lo mejor de estos días: “Beber asgaya y la familiaridad”.

Nuria Silva Vázquez, otra vecina de Trubia y perteneciente al grupo “Que el ritmo no pare”, ofrecía una versión parecida de la esencia de los festejos trubiecos: “La tradición y estar con los amigos”. Sonaban las gaitas y los tambores y advertía a aquellos que este año se han asomado por primera vez que no será la última. “El que viene a las fiestas de Trubia, nunca se va de Trubia”. Avisados quedan.

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Las fiestas en la localidad trubieca no se reducen a la última jornada, como bien explica el miembro de la pandilla “Cañonera”, Alejandro Castro, que hace una recomendación para los no habituales. “El domingo es el mejor día para los de fuera”, explica junto al resto de integrantes de su peña. “El día de hoy es venir a pasar tiempo con la familia y los amigos, es una tradición que llevamos teniendo muchos años”, defiende.