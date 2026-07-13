IU alerta de la "parálisis" del PGO de Oviedo en el inicio del último año de mandato

IU denunció este lunes la falta de progresos en la revisión del Plan General de Ordenación (PGO), una pieza que consideran clave para el diseño del municipio y que permanece, en su opinión, estancada justo cuando la legislatura encara su tramo final. Así, alertan de la "parálisis" del planeamiento ante el inicio del último año de mandato, criticando la supuesta ausencia de una hoja de ruta por parte del equipo de gobierno local. Ante esta situación, el portavoz de la coalición, Gaspar Llamazares, exige el desbloqueo urgente de un planeamiento "obsoleto" para evitar que la ciudad afronte el siglo XXI con criterios "de hace dos décadas", reclamando que se despejen de inmediato las dudas sobre la continuidad de este proceso urbanístico e instando al ejecutivo a abandonar la "inacción".

La formación izquierdista expresa su "preocupación" por el escenario actual. Según sostiene el grupo, el planeamiento responde a una realidad social, urbana y ambiental que ya no existe, lo que lo inhabilita para dar respuestas eficaces a las necesidades contemporáneas de la capital asturiana. "Cada mes de retraso", advierten, "supone perder oportunidades para afrontar los desafíos urbanos, sociales y ambientales" de la ciudad.

Para IU, la revisión del PGO debe ser el motor que impulse transformaciones fundamentales en el entorno urbano. Entre las prioridades señaladas por el grupo municipal destacan la adaptación a los riesgos derivados de la crisis climática, la reducción de los niveles de contaminación y la apuesta por una movilidad "más sostenible". Asimismo, consideran imprescindible que el nuevo plan fomente la "renaturalización" de las calles y plazas, integrando políticas que faciliten de forma efectiva el acceso de los ciudadanos a un hogar.

El portavoz incidió además en la necesidad de que este proceso no se realice a espaldas de la sociedad. Por ello, ha reclamado la apertura de un cauce de "participación real" que permita tanto a los grupos políticos como a los vecinos colaborar en la construcción de un modelo de ciudad moderno. El objetivo, según cerró Llamazares, es edificar entre todos “una ciudad más sostenible, más habitable y con mayores oportunidades para garantizar el derecho a una vivienda asequible”.