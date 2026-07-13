Javier Vega de Seoane, presidente de honor del Círculo de Empresarios: "Asturias tiene una grandísima oportunidad si hace las cosas bien"

"En Asturias tenemos una buenísima oportunidad si hiciéramos las cosas bien. Si transformamos con la tecnología nuestra administración y la agilizamos atraeremos inversión. Si encima le damos un tratamiento fiscal competitivo, no solamente no se irá la gente que tiene recursos, sino que la recuperaremos, porque a los asturianos lo que nos gusta es estar en Asturias". Así lo dijo hoy en el Club LA NUEVA ESPAÑA Javier Vega de Seoane, presidente de DKV Seguros, del consejo asesor de Fujitsu España y presidente honorífico del Círculo de Empresarios.

A lo largo del conversatorio, el empresario nacido en San Sebastián, aunque con raíces asturianas, mostró su optimismo frente a los desafíos y oportunidades que plantean los tiempos de incertidumbre y desconfianza que atraviesan las sociedades y economías mundiales. La presentación corrió a cargo de Pedro Sanz de Baranda, empresario y presidente de "Asturias, Patria Querida", una asociación de asturianos en Madrid, quien destacó la dilatada trayectoria profesional del que fuera director general del INI y presidente del Círculo de Empresarios, entre otros. Sanz de Baranda quiso subrayar las bondades del lado más personal de Javier Vega, a quien define como una persona "familiar, amiga de sus amigos, inquieto y con las ideas muy claras". Recordó además una de sus citas más actuales: "El mayor error que podemos cometer es no hacer nada por pensar que hay poco que podamos hacer".

Vega de Seoane quiso arrojar algo de esperanza a la compleja situación que atraviesa el mundo. "Aunque los momentos sean complicados, al mismo tiempo que hay desafíos también hay muchas oportunidades", señaló. Para probar su tesis recorrió la historia citando ejemplos de predicciones pesimistas que resultaron ser erróneas, como la catástrofe malthusiana o el informe del MIT "Los límites del crecimiento", de 1972, análisis que, a su juicio, no tuvieron en consideración los avances tecnológicos. Según su criterio, "la humanidad nunca ha tenido tantas herramientas para solucionar sus problemas materiales" y destacó que el elemento fundamental es "la gestión de las personas y de los recursos".

El empresario analizó la situación geopolítica actual e identificó los focos de incertidumbre surgidos a partir de la victoria del capitalismo liberal, representada por la caída del muro de Berlín, destacando a China como el principal elemento de disrupción. En su opinión, el conflicto entre el país asiático y Estados Unidos supone una "oportunidad para que los que nos hemos quedado atrás desde el punto de vista tecnológico podamos sacar partido del conflicto", aunque incidió en que Europa tiene que competir "con la mochila que supone tener solo el 6,5 % de la población mundial y asumir el 50 % del gasto social total".

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Respecto a los desafíos y oportunidades de Asturias, Sanz de Baranda destacó que la región "tiene unos mimbres estupendos para hacer un gran cesto" y subrayó el fin del declive demográfico que amenazó con bajar la cifra de habitantes por debajo del millón. "Hace falta traer proyectos industriales que hagan que las personas puedan desarrollar su talento en Asturias, y eso pasa por atraer capital privado", resumió el empresario. Vega de Seoane respaldó esta idea y añadió la necesidad de un "proceso de transformación del sector público impulsado por la inteligencia artificial" para lograr una administración más eficiente y ágil, siguiendo el camino que ya recorren muchas empresas.