Oviedo evoca a la "España que lloró unida" por Miguel Ángel Blanco y a que los etarras "no gobiernen más"

Oviedo se sumó este lunes al recuerdo de Miguel Ángel Blanco en el vigésimo noveno aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA. En un acto institucional celebrado en la confluencia de la calle que lleva el nombre del joven concejal con Pío XII, el alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, junto a miembros de la corporación municipal -con ausencia del PSOE-, diputados, cargos locales del Partido Popular y numerosos ciudadanos, reivindicó la memoria de un país que "lloró unido" ante la barbarie. El homenaje sirvió, además, para exigir que el relato del terrorismo no se desvirtúe y para reclamar que quienes cometieron "tropelías" dejen de tener influencia en la gobernabilidad de la nación, en un momento en que el legado del edil de Ermua se considera "más necesario que nunca".

Así, Canteli recordó con emoción cómo vivió aquel fatídico 13 de julio de 1997, una fecha grabada en el imaginario colectivo de todo el país. “Recuerdo siempre la hora y la fecha porque en el verano íbamos para la playa; cuando estábamos entrando en el coche, saltó la noticia de que había aparecido muerto. Mis hijos, mi mujer... todos llorando, pero yo creo que lloró España entera”, relató el regidor ovetense. Para el Alcalde, este aniversario no es solo una efeméride, sino una cita ineludible para garantizar que aquella situación de terror “no se repita nunca más”.

En este sentido, Canteli fue especialmente tajante al pedir un cambio de rumbo en la política nacional: “Que este Gobierno cambie y que los que cometieron estas tropelías en su día, que son los etarras, no gobiernen más en España; fundamentalmente eso”, sentenció, haciendo alusión a la actual influencia de los herederos de la banda en las instituciones a través de formaciones como EH Bildu.

En cuanto al acto central del homenaje, consistió en la lectura del manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco, que este año lelva por lema “Su legado permanece”. El texto, de gran carga ética y política, subrayó que “la verdad no es negociable” y denunció con firmeza cualquier intento de “blanqueamiento” o relativización del terrorismo en la esfera pública en una ceremonia a la que acudieron el presidente del PP regional, Álvaro Queipo; el secretario general del partido en Oviedo, Gerardo Antuña, el presidente de Nuevas Generaciones, Manuel Purón, y a la que también se sumaron el secretario general de Foro, Adrián Pumares, y quien fuera alcalde y presidente local de los populares, Agustín Iglesias Caunedo.

“Olvidar o manipular esta historia es pervertir la democracia que nos ampara y humillar a las víctimas”, rezaba el documento leído, que también puso el foco en la dolorosa cifra de los más de 300 asesinatos de ETA que aún siguen hoy sin resolverse. El manifiesto recordó con nombre y apellidos a los ejecutores directos del concejal de Ermua —Javier García Gaztelu "Txapote", Irantzu Gallastegui y José Luis Geresta—, asegurando que la memoria democrática “no les va a olvidar nunca” por haber segado la vida de un hombre joven cuya única culpa fue "no tener miedo".

El manifiesto también hizo un llamamiento directo a las nuevas generaciones, a aquellos jóvenes que no vivieron el horror de 1997, para que comprendan que Miguel Ángel Blanco es mucho más que un símbolo: "Era una persona buena y valiente que se sentía orgulloso de ser vasco y español". Se recordó cómo el "Espíritu de Ermua" trazó la línea más importante de la historia reciente de España, aquella que separa definitivamente a los demócratas de los terroristas. En este contexto, se criticó duramente que marcas políticas que no condenan estos crímenes tengan hoy "más poder que nunca", instando a la sociedad civil a no apartar la mirada frente a los homenajes a presos que aún se celebran en diversos puntos de la geografía nacional.

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El último compás del acto lo puso el Ensemble de Metal "Musicalia", bajo la dirección del maestro David Colado. El cuarteto de viento-metal interpretó con maestría las piezas "Ave Verum" y el "Adagio" de la Séptima Sinfonía de Beethoven. El homenaje concluyó con una sonora ovación, reafirmando el compromiso de la capital asturiana con una memoria que, según el manifiesto, “no pertenece al pasado, sino que es la página que cada generación tiene la obligación de leer, entender y defender”.