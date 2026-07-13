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Oviedo tendrá un nuevo hotel en el casco histórico: Blas Herrero adquiere un céntrico edificio

El inmueble, ubicado a los pies de la Catedral, se convertirá en un establecimiento hotelero de cinco estrellas superior

A la izquierda, el antiguo Hogar San José.

A la izquierda, el antiguo Hogar San José.

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Elena Peláez

Oviedo

El edificio del antiguo Hogar San José de Oviedo, ubicado en la plaza de la Catedral, tiene nuevo dueño, que lo convertirá en un hotel. El empresario asturiano Blas Herrero ha comprado el céntrico inmueble, que tiene 3.000 metros cuadrados, a la promotora Comamsa, que lo había adquirido años atrás, pero que finalmente no llevó adelante su proyecto.

Herrero transformará el edificio en un hotel de cinco estrellas superior, según aseguran las fuentes consultadas. Un nuevo negocio que podría abrir sus puertas en dieciocho meses, con más de medio centenar de habitaciones.

Ya Comansa cuando adquirió el inmueble a Liberbank en 2018 tenía previsto convertirlo en un hotel, de cuatro o cinco estrellas. Se iba a llamar Wamba en homenaje a la campana más antigua de la Catedral de Oviedo, que es de 1219. Pero el proyecto no se materializó y el edificio salió a subasta el pasado mes de mayo con un valor estimado de 8,2 millones de euros para hacer frente al impago de un préstamo de 3 millones.

Ya cuando se puso en marcha ese procedimiento desde la compañía se aseguraba que se estaba negociando con un grupo nacional que estaba interesado en adquirir el inmueble y conservar su destino inicial, vinculado a la actividad hotelera. No han trascendido las cifras de la operación que permite a Blas Herrero ampliar su negocio hotelero.

El edificio, ubicado en pleno casco histórico ovetense, en una excelente ubicación, tendrá finalmente el uso proyectado hace ocho años por Comamsa. Esos planes iniciales sufrieron retrasos por diversos motivos. Entre ellos figuran la pandemia, la complejidad administrativa derivada de actuar en un entorno patrimonial protegido, las exigencias técnicas para conservar la fachada y otros elementos catalogados, así como el aumento de costes tras el covid.

El diseño original

El proyecto que tenía la promotora planteaba una planta sótano con un acceso independiente desde la calle Schulz donde se ubicaría un gran salón de banquetes, con comedor, zona de baile, cocina «catering» y aseos. En la planta baja, con una entrada adaptada desde la plaza Alfonso II el Casto, se situarían la recepción, la cafetería y la zona de estar del hotel.

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Las plantas superiores, de la primera a la cuarta, se destinarían a habitaciones. La gran mayoría de ellas, 35, serían dobles. En el edificio se proyectaba instalar dos ascensores.

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