El PSOE exige el calendario de obras de las pistas San Lázaro (Oviedo) ante su retraso hasta finales de 2027

El PSOE exige el calendario de obras de San Lázaro ante su anunciado retraso hasta finales 2027, una situación que ha llevado a la concejala Natalia Sánchez Santa Bárbara a registrar este lunes una batería de preguntas ante la comisión de Deportes. La edil afea al equipo de gobierno el supeditar la reforma al fin de otros proyectos, concretamente a la entrada en funcionamiento de las nuevas pistas de Ciudad Naranco, y ha advertido de que la intervención "llegará tarde porque el Ayuntamiento actúa cuando el problema ya se ha producido" y no de forma preventiva.

Con esta iniciativa, los socialistas reclaman detalles técnicos sobre la redacción del proyecto, el presupuesto y los plazos de licitación de una infraestructura que el Pleno ya acordó rehabilitar hace más de dos años, según recuerda la socialista.

La crítica principal del PSOE se centra en la gestión de los tiempos por parte del Ejecutivo de Alfredo Canteli. Al vincular el futuro de San Lázaro a la finalización de las obras en el Naranco para evitar el cierre simultáneo de espacios, los socialistas consideran que el PP admite implícitamente su incapacidad para ofrecer alternativas.

"Alfredo Canteli pone de manifiesto un problema de planificación", subrayó la concejala, quien traza un paralelismo con lo ocurrido tras el cierre de la pista cubierta del Palacio de los Deportes, dejando a los atletas sin opciones de entrenamiento.

La formación socialista ahonda también en que el deterioro de la instalación deportiva es un problema persistente que el grupo municipal lleva tiempo señalando. Sánchez Santa Bárbara insistió en que la reforma integral es una prioridad absoluta para el atletismo local, puesto que es necesario "garantizar unas instalaciones adecuadas para los clubes, las escuelas deportivas y los atletas de nuestra ciudad".

Pese a que en enero de 2024 se logró un compromiso unánime de todos los grupos para consignar fondos para esta obra, la edil lamenta que el acuerdo "continúa sin materializarse" mientras el recinto sigue degradándose.

Según sostiene la concejala, la falta de una hoja de ruta clara ha provocado que los clubes y deportistas ovetenses lleven años asumiendo las carencias de un complejo que no cumple con los estándares mínimos.

En este sentido, ha señalado que, aunque la reforma es "necesaria y bienvenida", su ejecución se llevará a cabo con un desfase temporal injustificable dada la urgencia de la intervención.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha instado al equipo de gobierno a abandonar los anuncios a través de los medios y a agilizar los trámites administrativos de manera inmediata.

La concejala ha concluido que es responsabilidad del Partido Popular "impulsar la redacción del proyecto, consignando los recursos económicos necesarios" para materializar una actuación que, según su criterio, debería haberse ejecutado hace años para evitar la situación de precariedad actual.