Residentes en la zona rural de Oviedo podrán requerir por teléfono o internet que un autobús los recoja en casa

Oviedo probará un autobús que solo circulará cuando un vecino lo necesite. El nuevo sistema de transporte a la demanda arrancará a comienzos del próximo año junto con la revisión de las líneas de TUA y llegará, en una primera fase, a Villarín, Trubia, Perlín, Perlavía, Las Caldas y Siones; Olloniego, La Mortera y Les Escobadielles; y la prolongación de la línea U –que une Tudela Veguín con San Esteban de las Cruces– hasta Otero. El servicio funcionará con reserva previa, estará coordinado con la red convencional y pretende mejorar la conexión de las parroquias con menor población. «Queremos que ningún núcleo quede al margen de una conexión digna con Oviedo», resume el concejal de Planeamiento Urbanístico, Nacho Cuesta.

La iniciativa completa la remodelación del Transporte Urbano de Oviedo adelantada este domingo por LA NUEVA ESPAÑA, la mayor acometida de las últimas décadas según el equipo de gobierno. Mientras la revisión de las líneas incorpora nuevos recorridos, aumenta frecuencias y mejora la cobertura en distintos barrios, el transporte a la demanda busca resolver un problema diferente: cómo garantizar un servicio de autobús en lugares donde apenas viven unos pocos vecinos y no resulta eficaz mantener expediciones fijas durante todo el día.

La mejora del transporte rural forma parte, además, de los compromisos alcanzados por PP e IU en el último acuerdo presupuestario. Ambos grupos pactaron culminar la renovación integral de la red de autobuses, revisar rutas y horarios, implantar líneas más rápidas y reforzar la movilidad en las parroquias para ofrecer un transporte público eficiente y asequible.

La diferencia con un autobús convencional es sencilla. El vehículo no recorrerá el itinerario si nadie lo necesita. Saldrá cuando exista una reserva previa. De esa manera se evita que circulen autobuses vacíos y se concentran recursos en desplazamientos realmente demandados.

Pedir el servicio también será sencillo. Los viajeros podrán reservar plaza mediante una aplicación para el teléfono móvil, una página web o una llamada telefónica. El Ayuntamiento quiere que el sistema resulte accesible para todos, especialmente para las personas mayores o quienes no utilizan herramientas digitales.

Los vehículos serán de pequeño tamaño y estarán adaptados para personas con movilidad reducida. Además, el viaje podrá pagarse con la tarjeta Conecta, igual que el resto de la red de TUA. La intención es que el usuario perciba el transporte a la demanda como un complemento del servicio actual y no como algo independiente.

Otro de los objetivos será facilitar los transbordos. Los horarios estarán coordinados con las líneas convencionales para que los viajeros puedan continuar su recorrido hacia el centro de Oviedo o cualquier otro destino sin largas esperas.

Experiencias piloto

El proyecto arrancará con tres experiencias piloto. La primera dará servicio a Villarín, Trubia, Perlín, Perlavía, Les Cales y Siones, en conexión con las líneas G y L. La segunda enlazará Olloniego, La Mortera y Les Escobadielles con la línea L. La tercera supondrá prolongar la línea U hasta Otero para coordinarla con la línea J.

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El estudio elaborado por la Concejalía concluye que esos ámbitos reúnen las mayores necesidades de accesibilidad y concentran buena parte de las peticiones trasladadas por los vecinos durante los últimos años. La implantación del nuevo sistema se desarrollará de forma paralela a la entrada en vigor de la nueva red de TUA para comprobar su funcionamiento antes de extender el modelo a otras parroquias. Si la experiencia ofrece los resultados esperados, el transporte a la demanda se convertirá en una nueva herramienta para mejorar la movilidad rural sin renunciar a un uso más eficiente de los recursos públicos. n