Los usuarios del TUA avalan una reforma que incorpora viejas reivindicaciones vecinales: "Ya era hora"

Los usuarios de Transporte Urbano (TUA) de Oviedo han recibido la noticia de la remodelación de la red de autobuses de manera muy positiva. Así lo expresan los vecinos y visitantes que esperan bajo las marquesinas. La propuesta municipal, desvelada este domingo por LA NUEVA ESPAÑA, responde a las demandas de ciudadanos y representantes de los barrios de Oviedo, que pedían, en algunos casos, un aumento de la frecuencia de los autobuses o, en otros, una ampliación de la red para llegar a nuevas zonas y núcleos rurales.

Cecilia Morais es vecina de Colloto, uno de los barrios que más reclamaba reformas en las líneas del TUA. “Llevamos mucho tiempo pidiendo que la línea llegase al HUCA, ya era hora. Se agradece el aumento de frecuencias, pero el problema principal para la zona de Colloto era este”, afirma la vecina del barrio ovetense. Con las conexiones actuales, su trayecto en bus camino al hospital finalizaba en Ventanielles, en la calle Tenderina Baja, para después caminar un kilómetro hasta el HUCA. “Cuando tienes una cita a las 8 de la mañana no te queda otra que coger un taxi o levantarte a las 6 de la mañana, porque desde la parada al hospital hay que caminar 20 minutos tranquilamente”, añade.

“Todo lo que sean mejoras en el transporte público facilita la vida a los pasajeros”, apunta Lorena Gayol, residente en La Manjoya. Es habitual de la línea A, aunque en verano cambia su recorrido habitual y frecuenta la línea C, una de las afectadas por el rediseño. El autobús que hace el recorrido Facultades-Lugones incorporará dos autobuses adicionales en días laborables. “A los usuarios nos supone llegar antes a los sitios, esperar menos y agilizarlo todo”, añade Lorena Gayol.

Lorena Gayol, vecina de la Manjoya, entrando a un autobús junto a su hijo. / Mario Canteli

Otra de las medidas contenidas en la propuesta municipal consiste en la reubicación y adecuación de algunas paradas para facilitar el acceso de las personas con movilidad reducida. “Las rampas son muy útiles para los que tenemos algún problema para andar, aunque son los propios conductores los que te ayudan. Yo solo pido eso, mientras pueda subir al bus, no tengo ninguna queja con el transporte”, explica Julia Martínez, vecina de Oviedo y de Somiedo. Ángela Fernández agradece las facilidades, pero incide también en el papel fundamental de los trabajadores del TUA, que son quienes “arriman el bus a la acera, te ayudan a pagar o piden a los pasajeros que dejen libre el asiento para personas con movilidad reducida”.

Ángela Fernández, esperando el autobús en la parada de la Calle Uría. / Mario Canteli

Marcos Huete y Carolina Huete residen en La Corredoria y utilizan habitualmente la línea D, la que hace el recorrido Parque Principado-Facultades, pasando por el barrio más populoso de Oviedo. “Es un autobús que siempre va lleno. Esperamos que aumentando la frecuencia se reduzca el número de gente”, afirman. Aunque tienen calculados los tiempos y llegan a la vez que el bus, agradecen el incremento de las frecuencias. “Es un trayecto que se alarga mucho porque pasa por el HUCA, así que todo lo que sea agilizar el trayecto se agradece”, añaden.

Noticias relacionadas

El contento vecinal se suma a la valoración de los representantes de los distintos barrios de la ciudad, quienes expresaron una opinión mayoritariamente positiva y destacaron que muchas de sus reivindicaciones históricas han sido incorporadas al documento, eso sí, con algunas críticas sobre aspectos concretos. «El objetivo ha sido compatibilizar las necesidades de la ciudadanía con la obligación de mantener una red operativa, fiable y económicamente sostenible», explicó el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Nacho Cuesta, quien califica la propuesta municipal como «la mayor remodelación de las últimas décadas».