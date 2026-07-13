Vox exige al Ayuntamiento de Oviedo que demuestre la legalidad de la terraza del Quiosco de la Chucha

El grupo municipal de Vox registró este lunes una serie de requerimientos dirigidos a la próxima Comisión de Urbanismo con el fin de que el Ayuntamiento de Oviedo certifique la legalidad de la terraza instalada en el Quiosco de la Chucha. La portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, reclamó al equipo de gobierno que acredite poseer todos los informes técnicos y autorizaciones vinculadas al espacio protegido que es el Campo San Francisco, insistiendo en que la puesta en marcha de este servicio debe ajustarse a las normativas de patrimonio, urbanismo y sanidad, ya que, según recalca, "cualquier actuación debe contar con todas las garantías" legales por el valor del entorno.

La iniciativa de la formación busca arrojar luz sobre si la ocupación del suelo en este enclave cuenta con el visto bueno de la Consejería de Cultura del Principado. Al tratarse de un entorno catalogado como Jardín Histórico y formar parte del Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, el pulmón verde ovetense goza de un régimen de protección especial que condiciona cualquier tipo de obra o instalación permanente. "El Campo San Francisco forma parte del patrimonio de todos los ovetenses y cualquier actuación que se lleve a cabo en su interior debe cumplir escrupulosamente la normativa vigente", recordó Peralta para justificar la necesidad de fiscalizar el proceso.

Entre las cuestiones planteadas, el grupo municipal pide aclarar si la instalación ha sido comunicada formalmente a las autoridades autonómicas competentes en materia patrimonial. Del mismo modo, Vox ha solicitado información detallada sobre el encaje de esta terraza dentro de la planificación general prevista para el parque, así como la confirmación de que el espacio cumple con los requisitos técnicos y sanitarios que se exigen a los establecimientos de hostelería.

La formación subraya que su labor de control busca asegurar que el uso público de este pulmón verde no entre en conflicto con su conservación. En este sentido, Peralta ha hecho hincapié en que la prioridad debe ser el mantenimiento de la integridad del recinto. "Nuestro objetivo es comprobar que cualquier intervención en un espacio tan emblemático como el Campo San Francisco se realiza con pleno respeto a la legalidad y a la protección que merece este Jardín Histórico", sentenció la portavoz.