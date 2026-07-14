Cuervas-Mons denuncia que el Principado ha dejado al Ayuntamiento de Oviedo al margen del desarrollo del plan del viejo HUCA

El diputado del Grupo Parlamentario Popular José Agustín Cuervas-Mons criticó este martes con contundencia que el Principado "no haya contado con el Ayuntamiento de Oviedo" en las reuniones técnicas mantenidas con la Tesorería General de la Seguridad Social para abordar el futuro de los terrenos del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en El Cristo-Buenavista. "Me llama la atención que el Ayuntamiento no participe en esta comisión. Aunque sea de carácter técnico, parece de sentido común que el Ayuntamiento tuviera representación", afirma Cuervas-Mons, quien recuerda que el Consistorio debe tener un papel decisivo en la tramitación del futuro planeamiento urbanístico.

Según defiende Cuervas-Mons, la documentación remitida a la Junta General por parte del Gobierno que dirige Adrián Barbón recoge cinco reuniones telemáticas, celebradas entre octubre de 2025 y mayo de 2026. En ellas hubo representantes del Principado y de la Seguridad Social, pero no hubo presencia municipal. El diputado del PP asegura que esa información tampoco incluye actas, órdenes del día, conclusiones ni información sobre los posibles acuerdos alcanzados, pese a que Cuervas-Mons lo había solicitado expresamente.

El diputado popular resta importancia a la discusión sobre si fueron cinco o seis encuentros, como había señalado el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. A su juicio, la cuestión principal es que, sean las que sean, las reuniones han resultado inservibles porque no han permitido conocer ningún avance concreto. "No basta con saber que hubo cinco reuniones telemáticas; queremos conocer qué se trató en ellas", señala. "Estamos exactamente en el mismo punto que hace un año. El consejero de Hacienda nos dice que los derribos van a comenzar en una semana y que el plazo es de diez meses, lo mismo que hace doce meses. Estamos como estábamos", añade. "Tenemos toda la desconfianza del mundo porque siempre que el Gobierno del Principado ha dado fechas ha sido para incumplirlas", afirma el diputado, que insiste en que el PP no pretende frenar el proyecto, sino agilizar una actuación importantísima para Oviedo".

Cuervas-Mons considera esencial aclarar la posición de la Tesorería, que es el mayor propietario de terrenos dentro del ámbito de El Cristo. "Es clave saber qué está pasando con la parte que afecta a la propiedad de la Seguridad Social y a qué se está dedicando realmente esta comisión», sostiene. El parlamentario advierte además de que "los derribos no bastarán para desbloquear el proyecto si antes no se resuelve el futuro de esas propiedades". También cuestiona cómo podrá redactarse un plan especial completo "mientras sigan sin conocerse los planteamientos de la Tesorería y el destino de sus terrenos y edificios".

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El diputado popular adelanta que va a presenta una queja por no haber recibido las actas de las reuniones y de que pedirá la comparecencia de Guillermo Peláez "para que explique qué se acordó con la Seguridad Social, por qué no se contó con el Ayuntamiento y cómo se elaborará el plan especial".