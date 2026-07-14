«Nos cuesta llegar a fin de mes», alertan desde la Cocina Económica

«Nos cuesta llegar a fin de mes. Tenemos a un centenar de personas que colaboran como voluntarias, pero estamos un poco apretados de voluntariado económico», aseguró sor Carmen Lorenzo, responsable de la Cocina Económica de Oviedo. Así explicó la situación a los representantes de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) que acudieron a las instalaciones para donar 6.440 euros que fueron reunidos en el congreso nacional que el colectivo celebró semanas atrás en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

Lorenzo, tras agradecer el donativo, destacó la «generosidad» de los voluntarios que acuden a ayudar a la Cocina Económica. También «hay muchas empresas que nos ayudan con alimentos, pero llegar a final de mes se nos hace largo». La Cocina Económica, dirigida por la Comunidad de las Hijas de la Caridad, cuenta actualmente con once trabajadores y tiene unas instalaciones que hay que mantener.

Jaime Rojo, integrante de la junta directiva, resaltó que la «generosidad de los vecinos de Oviedo es espectacular», pero «estamos en números rojos». Al equipamiento ubicado en el casco histórico de la ciudad acuden diariamente alrededor de 180 personas a comer y unas 160 a cenar, unas cifras que aumentan los fines de semana. También se suministra comida para que las familias lleven a sus casas.

Desde la Cocina Económica se realiza una intensa labor para buscar trabajo a las personas que acuden en busca de ayuda a la asociación benéfica. «El año pasado se rozaron las 70 reinserciones laborales», remarcó Rojo, indicando que este año se podría llegar a una cifra similar.

Indicó, asimismo, que la Cocina Económica cuenta con personas que donan cantidades económicas periódicas «bien mensuales, trimestrales o anuales». Otras lo hacen esporádicamente. En la página web de la asociación benéfica se explica cómo se puede colaborar. «Aquí somos una gran familia, los que estamos y los que vienen», destacó sor Carmen Lorenzo.

En el acto de entrega de la donación a la Cocina Económica estuvieron presentes José Miguel Álvarez Cabo, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) en Asturias, y Galo Aguirre, secretario de la SEMG Solidaria Asturias. El colectivo reunió en junio a 2.500 profesionales de forma presencial, a los que se sumaron aquellos que asistieron a las sesiones de forma online. En total, alrededor de 4.400 doctores de todo el país. A ellos se suman otros profesionales de la industria farmacéutica que también estuvieron presentes en el congreso celebrado en Oviedo, indicó José Miguel Álvarez.

Aguirre se refirió a la «grandísima labor que están haciendo las Hermanas de la Caridad en la Cocina Económica de Oviedo». «No solo dan de comer, también acogen», añadió. Al pensar en una organización para que recibiese la donación hubo acuerdo general.

Cooperación

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia tiene una área de cooperación. «Entendemos que la medicina no es solo atender a la gente aquí y tenemos proyectos en todo el mundo», dijo Galo Aguirre. La delegación asturiana se centra actualmente en un proyecto en el Congo y otro en Camerún. En los últimos tres años han desarrollado también iniciativas en los campamentos saharauis.

La Cocina Económica de Oviedo superó el pasado año los cien mil servicios. A principios de diciembre habían servido 62.148 comidas y 46.855 cenas. Desde principios de enero empezó a dar desayunos los festivos y los domingos.

El objetivo era complementar la labor que realizan las Siervas de Jesús que, en los locales de Uría, se encargan de la primera comida del día de lunes a sábado. La Cocina Económica desarrolla, además de la ayuda a la incorporación de usuarios al mundo laboral, otras acciones, como la organización de talleres.