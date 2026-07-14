De los himnos generacionales, pasando por el "pijopop" y la nostalgia de los 90: Oviedo desvela su cartel de conciertos completo para San Mateo

Icónicos nombres de larga trayectoria, más que asentados y otros en ascenso, junto a noches musicales temáticas e himnos generacionales. Así se podría resumir el anuncio que la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo, Covadonga Díaz, que dio a conocer la programación definitiva de los conciertos de San Mateo 2026, desvelando las novedades que cierran un cartel marcado por la diversidad. Entre las grandes sorpresas destaca la apertura oficial de las fiestas a cargo de "Celtas Cortos" en la calle Uría, así como la incorporación a La Ería de Bertín Osborne, "Taburete" y los festivales "Molan los 90" y "Aserradero" by Mono Loco. El anuncio sirvió también para desvelar el listado completo de artistas que pasarán por la Plaza del Paraguas configurando una propuesta que, en palabras de la edil, busca ser "un San Mateo que convierta a todo Oviedo en un escenario".

El peso de las nuevas confirmaciones recae especialmente en el recinto de La Ería y el acto inaugural. Oviedo arrancará sus días grandes el 10 de septiembre con el folk-rock legendario de "Celtas Cortos", quienes serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a las celebraciones desde el escenario de la calle Uría, donde a todas luces sonará la mítica canción "20 de abril".

Según explicó Díaz, para estas fiestas se ha buscado una propuesta "amplia, diversa y de calidad" que combine nombres que forman parte de la memoria colectiva con los fenómenos actuales más potentes; así será, a la postre de los nombres que se suman al cartel del recinto de La Ería, como el festival "Molan los 90", que abrirá el recinto el día 11, seguido por la veteranía de Bertín Osborne el día 12.

Por su parte, "Taburete" llevará su éxito comercial el jueves 17, mientras que el viernes 18 debutará el evento "Aserradero" by Mono Loco, una apuesta joven por la electónica que promete ser "una de las grandes citas musicales" de esta edición.

El espacio de la Plaza de Feijoo también suma incorporaciones. "Calequi y las Panteras", "Vera Fauna" y el grupo ovetense "Puño Dragón" se unirán a una lista donde figura el tradicional Concurso de Rock y a la final del festival FestiAMAS, así como otras bandas como "La Sonrisa de Julia", "Stormy Mondays" o Carlangas.

Otras de las informaciones que quedaban por conocerse era la resolución del ciclo "A la Plaza" de la plaza del Paraguas, cuyo cartel es novedad en su totalidad. Este espacio, pensado para un ambiente "cercano, familiar y participativo", contará con una programación diaria que incluye a artistas de la talla de Tulsa y Rita Ojanguren (día 11), Lorena Álvarez (día 13), Las Petunias (día 14) o Hoodo Gurus (día 19), entre muchos otros. Díaz ha subrayado que este espacio apuesta por el talento emergente y la diversidad, ofreciendo "dos conciertos diarios en directo" para todos los públicos.

Lo que ya se conocía

Bajo estas nuevas confirmaciones subyace la estructura ya anunciada previamente, que mantiene a elrow con su espectáculo "Delusionville" como la gran antesala electrónica, a disfrutar en La Ería el día 5 de septiembre.

El recinto del parking del Tartiere ya contaba con nombres de peso como Mónica Naranjo (día 15), Rodrigo Cuevas (día 21), el dj Aaron Sevilla (día 13) y uno de los platos fuertes: Leiva (día 19), de quien la concejala ratificó el dato que se venía comentando de que el madrileño está cerca de colgar el cartel de "sold out".

El domingo 20 de septiembre sigue reservado para la primera edición del Vetusta Fest, un festival con vocación de permanencia que reunirá a "Siloé", "Ultraligera", "Sexy Zebras" y "Mafalda Cardenal".

Por su parte, el Paseo del Bombé mantiene su programación popular con orquestas y artistas como Chimo Bayo, King Africa, "Amistades Peligrosas", "Orquesta Mondragón" o Alejo Stivel, cerrando con la ovetense Eva Hevia el día 21.

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Como cierre definitivo a casi un mes de actividad, la Romería del Cristo del día 27 contará con la novedad de la actuación de "Los Testigos", encargados de poner el "broche de oro" a unas fiestas donde "cada persona encuentra su momento y encuentra su espacio".