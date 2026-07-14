Incertidumbre sobre la actuación de Rodrigo Cuevas en San Mateo tras criticar el modelo festivo de Oviedo: "Estamos sorprendidos, no sabemos si vendrá"

El cartel de conciertos de las fiestas de San Mateo de este año ya está completo, pero los ovetenses se hacen preguntas durante los últimos días sobre un nombre programa: Rodrigo Cuevas. El artista realizó unas recientes declaraciones en una actuación en Tarragona, en las que dio su opinión desfavorable sobre la organización de los festejos mateínos en los últimos años.

Al hilo de estas palabras, la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo, Covadonga Díaz, se pronunció este martes en la presentación oficial de la lista de actuaciones. Así, la edil admitió que no esperaba los reproches vertidos por el cantante y manifestó su incertidumbre sobre si la actuación del día 21 de septiembre finalmente se llevará a cabo, dada la opinión que expresó Cuevas. "Me han sorprendido tanto sus declaraciones que no tengo claro si al final va a venir a actuar o no", afirmó la concejala, quien prefiere esperar a tener una confirmación definitiva por parte del artista antes de dar por sentado un concierto en unas celebraciones que Cuevas ha criticado de forma pública.

Díaz subrayó la actitud integradora del Ayuntamiento, recordando que fue el entorno del músico quien inició los contactos para formar parte de la programación. "Me sorprende que haya sido él el que haya venido a ofrecerse al Ayuntamiento de Oviedo y haga esas declaraciones", señaló.

La edil incidió en que, bajo su gestión, es la segunda vez que se cuenta con el artista, -la primera durante la pandemia y la segunda en esta ocasión- lo que a su juicio demuestra el grado de apertura del actual modelo festivo frente a las críticas de Cuevas, que alcanzó a tildar de "malas" tanto a las mismas, como a la hostelería ovetense, llegando a emplear el término "caput" para referirse a la celebración, tal como se hizo eco la edil al comentar el episodio.

La tramitación administrativa para el concierto en el recinto de La Ería ya se encuentra finalizada y el acuerdo contempla que el músico actúe a taquilla. Sin embargo, la concejala insistió en que la pelota está ahora en el tejado del cantante y "estamos a expensas de que nos diga qué va a hacer el día 21".

Díaz reiteró su perplejidad ante el hecho de que alguien critique de forma tan severa un evento en el que ha solicitado participar voluntariamente, subrayando una filosofía de vida basada en la concordia, ya que, en su opinión, "si algo no me gusta, no lo critico; lo que hago es no ir".

Al respecto de los comentarios no positivos sobre el modelo de los festijos mateínos, Díaz defendió que el actual sistema responde a un programa electoral que los ovetenses votaron y que el Gobierno local tiene el deber de ejecutar. "Vinimos a cumplir el compromiso de cambiar el modelo festivo y en eso vamos a seguir", concluyó la edil.