IU lleva a la Comisión de Servicios Sociales el seguimiento de la situación en San Lázaro-Otero

IU-Convocatoria por Oviedo traslada a la Comisión de Servicios Sociales la situación de los barrios de San Lázaro y Otero con el objetivo de hacer un seguimiento de las actuaciones informadas por el equipo de gobierno durante el último pleno municipal y comprobar el grado de avance de los compromisos adquiridos en torno al problema de convivencia generador en los alrededor del albergue Cano Mata.

Consideran que, con la situación que atraviesa el barrio y la trascendencia del asunto, es inadmisible que la Comisión de Servicios Sociales se convoque con el orden del día vacío. Entienden que este órgano debe servir para hacer un seguimiento permanente de los asuntos más sensibles del municipio y para garantizar la información y la rendición de cuentas por parte del equipo de gobierno.

Según la información trasladada por el Ayuntamiento de Oviedo, se están produciendo avances en la coordinación con el Gobierno del Principado de Asturias, en la comunicación con los vecinos de la zona y en el trabajo conjunto con Cáritas, la entidad gestora del centro Cano Mata.

IU valora positivamente estos primeros avances, pero entienden que son fruto del acuerdo social y político alcanzado entre casi todas las fuerzas municipales, a excepción de Vox, así como de la insistencia del grupo para que se impulsase un plan de choque específico para el barrio.

“No podemos bajar la guardia. Es positivo que empiecen a producirse avances, pero ahora hace falta mantener el ritmo de trabajo y la implicación de todas las administraciones para evitar que el problema se enquiste durante el verano y lleguemos al otoño con una situación todavía más complicada. Precisamente por eso creemos que las comisiones no pueden celebrarse sin contenido cuando existen asuntos tan importantes que requieren seguimiento político e institucional”, señala el concejal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez.

Por ello, el grupo municipal de IU confirma que seguirá realizando un seguimiento constante de este asunto en las comisiones municipales y reclamando la máxima implicación tanto del equipo de gobierno como de la Concejalía de Servicios Sociales, para que las medidas acordadas continúen desarrollándose. Además, piden que den respuesta tanto a las necesidades de las personas usuarias de los recursos sociales como a las demandas legítimas del vecindario.

Noticias relacionadas

Asimismo, recuerdan al PSOE que les resulta llamativa su actual crítica hacia la propuesta de un plan de choque cuando es la propia organización quien viene reclamando este tipo de actuaciones de manera reiterada en distintas administraciones y ámbitos del conjunto del Estado. Estos planes son una herramienta útil cuando una situación requiere una respuesta extraordinaria y coordinada, precisamente como ocurre en este caso.