Oviedo dará “un gran paso en la modernización turística” con una plataforma inteligente de destino

Oviedo desarrolla un “innovador” proyecto para la transformación digital turística. Con esta iniciativa busca convertirse en una ciudad pionera en el uso de la tecnología y datos para la gestión turística, mejorando la experiencia del visitante y favoreciendo el desarrollo económico local. Esos son varios de los objetivos del proyecto que desarrolla el Ayuntamiento y que supone, afirma el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, “un paso muy importante en la modernización turística” del concejo.

“Se implantará una Plataforma Inteligente de Destino que estará conectada e integrada en la agrupación nacional y que nos permitirá gestionar el turismo con datos y tecnología, conocer mejor el comportamiento de los visitantes, ordenar los flujos turísticos y mejorar la toma de decisiones”, destacó el edil. Esta nueva herramienta permitirá analizar el comportamiento turístico del municipio y mejorar la gestión.

La plataforma pondrá a disposición datos que faciliten la planificación de capacidades, el ordenamiento de flujos, la evaluación del impacto de actuaciones y eventos, la comparación de escenarios y la mejora de la calidad, la accesibilidad y la sostenibilidad del destino. El Ayuntamiento recibió financiación para desarrollar una iniciativa en colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo que convierta a la ciudad en un Destino Turístico Inteligente (DTI). Telefónica será la encargada de impulsar junto con el Consistorio este proyecto.

Entre sus objetivos, añadió, “ayudará a que las empresas turísticas locales, especialmente las pymes, avancen en su digitalización y competitividad”. “Se trata, en definitiva, de “una herramienta para hacer de Oviedo un destino turístico más innovador, más sostenible y mejor gestionado, mejorando tanto la experiencia de quienes nos visitan como la calidad de vida de quienes vivimos aquí”, comentó el concejal de Turismo.

Paula Beirán, directora de Telefónica en Asturias, subrayó que "bajo el reto que asume la compañía de convertirse en la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales, es clave construir plataformas abiertas e interoperables". "Estas herramientas innovadoras dentro de nuevos servicios para la administración permiten a los destinos evolucionar progresivamente hacia modelos de inteligencia turística, capaces de integrar datos, servicios y capacidades avanzadas de gestión bajo una visión unificada del territorio”, comentó.

Este proyecto de transformación de la gestión turística en Oviedo tiene tres ejes fundamentales. Uno de ellos es el desarrollo de una plataforma avanzada que recopile, analice y utilice datos sobre visitantes, mercados y tendencias, lo que permitirá tomar decisiones informadas que mejoren la competitividad del destino.

El segundo de los pilares es la digitalización del ecosistema turístico local, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas del sector, para mejorar su competitividad y eficiencia operativa. Por último, se pondrá en marcha un modelo de gestión turística que, gracias al uso de herramientas tecnológicas, mejore la coordinación, eficiencia y sostenibilidad del sector.

El proyecto incluirá la participación en varias sinergias con otros destinos, tanto a nivel nacional como local. Ciudades como Sevilla, Móstoles, Getafe, y Badajoz estarán involucrados en diferentes actividades que enriquecerán el proyecto. Se prevé, además, según informa la concejalía de Turismo, que la colaboración con el Principado de Asturias y con Gijón permita el desarrollo de soluciones tecnológicas conjuntas para optimizar la experiencia turística.

Camino Primitivo

Este proyecto tiene entre sus fines también reforzar el posicionamiento de Oviedo dentro de su apuesta vinculada a la ruta jacobea con su marca “Oviedo, origen del Camino”. Al peregrino se le facilitarán recursos técnicos y patrimoniales vinculados al Camino Primitivo mediante nuevos contenidos y servicios digitales, incluyendo puntos de información, recomendaciones y experiencias conectadas.

Este nuevo modelo de gestión turística, basado en la tecnología y la inteligencia de datos, se apoya en Thinking City, la plataforma de inteligencia urbana de Telefónica, donde se integran datos turísticos procedentes de diferentes fuentes municipales y nacionales.