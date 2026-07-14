Oviedo reúne a más de 200 ajedrecistas de 25 países en el Open Internacional más importante de Asturias

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Concepción Méndez, presentó este lunes el Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Oviedo 2026, una competición que reúne a más de 200 ajedrecistas de 25 países en el Open Internacional más importante de Asturias. El torneo se desarrollará en el Palacio de Congresos entre el 20 y el 26 de julio y, según ha detallado la edil, la cita contará con seis Grandes Maestros y 8.000 euros en premios, un despliegue técnico y económico que convertirá el Palacio de Congresos en un "punto de encuentro" de la élite mundial durante una semana.

El certamen, que alcanza casi tres décadas de trayectoria en la capital asturiana, se enmarca este año en la programación de la ciudad como Ciudad Europea del Deporte. Méndez ha destacado que esta competición sitúa a Oviedo "en el mapa de las grandes competiciones deportivas" a nivel internacional, resaltando que la alta participación y la calidad de los inscritos "garantizan un espectáculo de máximo nivel". Para la concejala, el evento es además una vía fundamental para "acercar el ajedrez a la ciudadanía", con especial atención a los sectores más jóvenes.

Por su parte, el director del torneo, Alberto Llaneza, ha precisado que el volumen de inscritos actual es de 219 jugadores, lo que supone igualar el "récord" histórico previo a la pandemia. La bolsa de premios ha experimentado un crecimiento, reservando 1.800 euros para el primer clasificado. Llaneza ha subrayado que el nivel de fuerza del cuadro es muy elevado, con la presencia de 14 Maestros Internacionales y 12 Maestros FIDE, encabezados por el número uno del ranking, el suizo de origen chino Li Ming Peng.

En el tablero ovetense se darán cita figuras como el español Gabriel del Río, vigente campeón del Open, o el indio Himal Gusain, ganador de las dos ediciones anteriores. El torneo servirá también como escaparate para los talentos regionales. "Nuestros jugadores locales podrán medirse con esas grandes figuras del ajedrez del panorama internacional", ha señalado la edil. Entre las promesas asturianas destacan los juveniles Lionel Sierra, que aspira a lograr la norma definitiva de Maestro Internacional, e Iván Patón, además de la participación femenina liderada por la maestra polaca Anna Kubicka y la ovetense Paula Martínez Ramos.

Paralelamente a las partidas oficiales, la organización ha diseñado un programa de actividades que incluye charlas, concursos de resolución de problemas y "jornadas de ajedrez en la calle". Uno de los momentos más destacados será la celebración de partidas simultáneas protagonizadas por Grandes Maestros en el edificio de la Antigua Universidad de Oviedo el viernes por la mañana. El público podrá seguir el desarrollo del torneo todas las tardes a partir de las 16.30 horas, con sesiones matinales adicionales durante el martes y el jueves.