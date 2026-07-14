Oviedo revoluciona su servicio de autobús con nuevas rutas, más paradas y transporte "a la carta" en la zona rural: así es el nuevo mapa de líneas

Oviedo revoluciona su servicios de autobuses. Menos esperas en las líneas con más viajeros, una nueva conexión transversal entre Ciudad Naranco y La Manjoya, autobuses de mayor capacidad hacia Parque Principado y una red que se estira para llegar a nuevos barrios y núcleos rurales. Así será el nuevo mapa del Transporte Urbano de Oviedo (TUA), una remodelación que el Ayuntamiento presenta como la más importante de las últimas décadas y que estará plenamente operativa a comienzos de 2027.

La reforma reforzará la línea C (Facultades-Lugones) con dos autobuses más, reducirá de 30 a 20 minutos la frecuencia de la línea D (Facultades-Parque Principado), incorporará un vehículo adicional en la línea J (Otero-San Claudio), creará la nueva línea P, la decimoséptima del servicio, que unirá Ciudad Naranco con el Centro Médico y La Manjoya, ampliará los recorridos de las líneas G (Puerto-Montecerrao), K (Latores-Plaza América) y V (Villapérez-HUCA) y mejorará la accesibilidad de la línea F (HUCA-Naranco-Campillín-HUCA). "Llevamos a cabo la modificación más ambiciosa de las últimas décadas", resumió el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Nacho Cuesta.

El grueso de los cambios se concentra en aquellas líneas que soportan una mayor presión de viajeros. Es ahí donde el Ayuntamiento ha decidido invertir más recursos para ganar capacidad y mejorar la puntualidad.

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Oviedo probará un autobús que solo circulará cuando un vecino lo necesite. El nuevo sistema de transporte a la demanda arrancará a comienzos del próximo año junto con la revisión de las líneas de TUA y llegará, en una primera fase, a Villarín, Trubia, Perlín, Perlavía, Las Caldas y Siones; Olloniego, La Mortera y Les Escobadielles; y la prolongación de la línea U –que une Tudela Veguín con San Esteban de las Cruces– hasta Otero. El servicio funcionará con reserva previa, estará coordinado con la red convencional y pretende mejorar la conexión de las parroquias con menor población. "Queremos que ningún núcleo quede al margen de una conexión digna con Oviedo", concluye Cuesta.