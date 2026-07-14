El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo pone en jaque la libertad artística al "cuestionar" a Rodrigo Cuevas

El Grupo Municipal Socialista expresó este martes sus reservas a que supuestamente se ponga en tela de juicio la actuación de Rodrigo Cuevas en Oviedo tras sus valoraciones críticas sobre la planificacion festiva de San Mateo. La concejala Sonia Fidalgo denunció que el gobierno municipal pone en jaque la libertad artística y advirtió de que “vincular la participación de un artista a sus declaraciones públicas supone un mensaje muy preocupante”. Los socialistas son críticos con la posición adoptada por la edil de Festejos, Covadonga Díaz, sobre el concierto del artista asturiano, previsto para el próximo 21 de septiembre en el recinto de La Ería, durante la presentación oficial de la programación de San Mateo 2026. En el acto, Díaz se declaró "sorprendida" por las declaraciones vertidas por Cuevas y aseguró "no saber si vendrá" finalmente, dada su opinión sobre el modelo mateíno.

Desde las filas socialistas han incidido en que no se trata de un hecho aislado en la gestión del equipo de gobierno. La formación ha recordado que la programación cultural y de festejos de la capital asturiana ya se ha visto salpicada anteriormente por polémicas de naturaleza similar. Por ello, consideran fundamental "preservar la autonomía de la creación artística" y blindar el ámbito cultural de cualquier determinación que pueda ser leída por la ciudadanía como una "represalia" ante la discrepancia política. Fidalgo ha recalcado que, en un marco democrático, la libertad de expresión es un pilar que debe ser objeto de protección estatal, incluso cuando los posicionamientos "son críticos con la actuación de un gobierno".

Asimismo, el PSOE ha alertado de que estas fricciones afectan directamente a la proyección exterior del municipio. La controversia surge en un escenario estratégico para Oviedo, que se encuentra actualmente inmersa en la preparación de su candidatura para convertirse en Capital Europea de la Cultura en el año 2031.

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Para Fidalgo, este tipo de actitudes contravienen el espíritu de la aspiración internacional de la ciudad. “La cultura debe ser un espacio de encuentro, pluralidad y libertad, valores que precisamente inspiran una candidatura de estas características”, concluyó la portavoz socialista para zanjar la cuestión.