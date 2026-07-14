El PSOE solicita al Ayuntamiento de Oviedo que convoque una reunión para tratar la situación en la zona de Otero y San Lázaro

La concejala socialista Marisa Ponga ha solicitado a la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, que convoque, en el plazo más corto posible, a los diferentes integrantes que aprobaron el acuerdo para un nuevo modelo social en el Ayuntamiento, con el fin de tratar la situación de malestar social y por la mejora de la convivencia en la zona de Otero-San Lázaro, tras los problemas de convivencia registrados en el entorno del albergue Cano Mata.

La concejala socialista ha registrado esta petición tras la intervención de hoy de IU en la comisión de Políticas Sociales en la que propuso que se podría utilizar ese marco político, al que únicamente Vox no se adhirió. “Queremos contribuir y aportar nuestras propuestas con un enfoque multidisciplinar para abordar los conflictos de convivencia que se vienen registrando en el entorno de Otero y San Lázaro con el fin de lograr una mejora de la convivencia y de la seguridad, incluyendo a su vez un refuerzo de la atención de las personas sin hogar y de intervención comunitaria”.

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Para ello, Marisa Ponga ha instado al PP y a IU a que aparten sus encuentros bilaterales y abran estas reuniones también al Grupo Municipal Socialista y a la concejala no adscrita, que también fueron firmantes del acuerdo político. “Reiteramos que para nuestro grupo municipal la situación requiere una respuesta integral que vaya más allá de actuaciones puntuales o excesivamente centradas en el ámbito de la seguridad, por lo que es necesario implicar de manera coordinada a los servicios sociales, los recursos sanitarios, los dispositivos de atención a las adicciones y los cuerpos de seguridad, y todo esto queremos plantearlo en el seno de la reunión que hemos solicitado”, explicó