El rotundo mensaje de Rodrigo Cuevas sobre su futuro en las fiestas de San Mateo de Oviedo: “Las ciudades no son de los políticos”
El artista responde a las dudas de la concejala de Festejos y defiende su derecho a la crítica constructiva, además de desvelar si estará o no en La Ería el 21 de septiembre
El músico Rodrigo Cuevas lanzó este martes por la tarde un rotundo mensaje sobre su futuro en las fiestas de San Mateo de Oviedo tras la polémica suscitada por la valoración desfavorable que vertió hace unos días sobre la organización de las celebraciones mateínas. “Las ciudades no son de los políticos que las gobiernan, sino de todos los ciudadanos", declaró el artista a través de un vídeo publicado en su perfil social, en el artista reacciona y responde a las dudas planteadas por la concejala de festejos ovetense, Covadonga Díaz.
En la filmación defiende, según se desprende de sus palabras, su derecho a la crítica constructiva sobre lo que "no nos guste de nuestras ciudades", lo cual le parece "súper enriquecedor". Ahora bien, el artista dicta, además, sentencia definitiva sobre su presencia en San Mateo. "Tengo muchas ganas de ir a Oviedo a tocar, porque es mi ciudad, es donde yo nací; vémonos en Oviedo", sentenció el cantautor, que dejá así del todo claro que Oviedo contará con él en el escenario el día 21 de septiembre.
Así zanja Cuevas la polémica como reacción a las palabras de la edil de Festejos, que se pronunció este martes en la presentación oficial de la lista de actuaciones de San Mateo sobre el episodio protagonizado por Cuevas. Díaz admitió que no esperaba los reproches vertidos por el cantante y manifestó su incertidumbre sobre si la actuación del día 21 de septiembre finalmente se llevará a cabo, dada la opinión que expresó Cuevas. "Me han sorprendido tanto sus declaraciones que no tengo claro si al final va a venir a actuar o no", afirmó la concejala, que declaró preferir esperar a tener una confirmación definitiva por parte del artista antes de dar por sentado el concierto.
Para entender la controversia en su totalidad, hay que remontarse hace unos días a las palabras que el intérprete ofreció durante una actuación en Tarragona. En dicha localidad, el consistorio planea suprimir las denominadas "barraques" del Paseo de las Palmeras, unos chiringuitos gestionados por colectivos locales. Cuevas aprovechó aquel escenario para dirigirse a las comisiones de fiestas, a las que pidió explicaciones, en lo que describe como una intervención “distendida”, “respetuosa” y que resultó “enriquecedora para ambas partes”.
Sin embargo, las repercusiones llegaron hasta Oviedo y a la organización de las fiestas de San Mateo, donde causaron incertidumbre. Con las ultimas declaraciones, Cuevas ha manifestado su voluntad de mantener el concierto y su vínculo con su lugar de origen, dando carpetazo a la discrepancia.
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