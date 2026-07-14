La Schola Cantorum de Grado conquista al público con su elegancia vocal en un concierto en el Club LA NUEVA ESPAÑA

La Schola Cantorum de Grado derrochó elegancia vocal ayer en el Club LA_NUEVA ESPAÑA y confirmó que es una de las formaciones corales de referencia en Asturias. Bajo la batuta del Maestro David Colado Coronas, también director de la banda de música municipal de Oviedo, el coro de voces femeninas combinó la sensibilidad de las grandes baladas contemporáneas con la riqueza del folclore iberoamericano y la música escénica, conquistando al público desde los primeros compases. La actuación, en la que las integrantes de la formación llevaron trajes diseñados por el moscón Marcos Luengo, puso de manifiesto el excelente momento artístico que atraviesa una agrupación nacida en el año 1978 como coro escolar de voces blancas y que, tras su resurgimiento en 2017, ha recuperado el protagonismo que ya tuvo durante sus primeros años de trayectoria, cuando cosechó importantes premios nacionales y compartió escenario con destacadas formaciones sinfónicas.

El programa destacó por su variedad estilística. El concierto comenzó con una delicada versión de «Halllelujah» de Leonard Cohen, a la que siguieron piezas como «Vidalita» y «Alfonsina y el mar». Uno de los momentos más aplaudidos llegó con «Castle on a Cloud», del musical «Los Miserables», interpretada por la solista Alicia Colado Fonte. Tampoco faltaron la fuerza rítmica de temas de la tradición zarzuelística, como «El Vito»; la brillantez de «Yundah», con la flauta travesera de la también pianista y musicóloga Cristina Cañedo Estrada, y una cuidada adaptación de «Fix you», de l grupo Coldplay, con protagonismo especial de las voces más jóvenes.

El máximo de emoción llegó con «Can you heart me», de Bob Chilcott, interpretada con lenguaje de signos por Andrea Delgado Álvarez. La recta final llegó con la tradicional cubana «Catalina la O», interpretada por Mónica Cadenas Lucas, que casi hizo bailar al público. Cuando elpúblico reclamó una propina, elcoro recogió el guante e interpretó el divertido medley de canciones de las películas de Disney, que el coro tuvo la oportunidad de cantar recientemente en Disney París,nuevamente con Andrea Delgado como solista, en un alarde de dulzura y exquisitez vocal.

Identidad sonora propia

Para David Colado, la Schola Cantorum ocupa «un lugar muy relevante dentro del panorama coral asturiano», gracias a una trayectoria marcada por «la calidad de sus interpretaciones, la seriedad de su trabajo y una programación que combina el gran repertorio coral con propuestas innovadoras». El director explicó que su objetivo es «seguir haciendo crecer al coro tanto desde el punto de vista artístico como humano», consolidando «una identidad sonora propia» y reforzando la presencia de la formación en nuevos escenarios.

David Colado, que hoy mismo parte a Río de Janeiro a un congreso mundial de directores de bandas, considera además que el canto coral vive «una etapa de renovación» tras la pandemia, con agrupaciones que han recuperado la actividad y una mayor diversidad de repertorios. También advirtió de que el principal desafío sigue siendo atraer a las nuevas generaciones.

Noticias relacionadas

«Las jóvenes tienen hoy muchas alternativas de ocio, pero cuando descubren el compañerismo, la emoción de interpretar grandes obras y la satisfacción de formar parte de un proyecto colectivo, se implican de forma muy comprometida. El reto está en conseguir que den ese primer paso», concluyó.