Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Tomé reclama destinar a vivienda pública un edificio de la Seguridad Social

Somos Asturies pide que se «evite» que el inmueble de la calle Jovellanos «termine en manos privadas»

El edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, ubicado en la calle Jovellanos.

El edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, ubicado en la calle Jovellanos.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Elena Peláez

Oviedo

La portavoz de Somos Asturies y diputada en la Junta General, Covadonga Tomé, pide al Gobierno regional que actúe para evitar que el edificio de viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social, situado en la calle Jovellanos, «termine en manos privadas» y que tanto este inmueble, como el resto de edificios públicos que puedan tener uso residencial, pasen a formar parte del parque público de vivienda protegida de forma permanente. La parlamentaria registró una pregunta por escrito para conocer qué medidas va a adoptar el Ejecutivo «ante la posible subasta de este edificio, uno de los mayores inmuebles de vivienda pública del centro de Oviedo», con alrededor de 40 viviendas.

«La vivienda no puede seguir tratándose como un activo para especular. Mientras muchas familias tienen dificultades para acceder a un alquiler digno, no tiene sentido que viviendas públicas vacías de organismos públicos puedan acabar en el mercado privado o destinadas a usos como el alquiler turístico», aseguró la portavoz de Somos Asturies. Defiende Tomé que «la Seguridad Social, entidad pública, no debería poder vender patrimonio público al mejor postor en vez de garantizar el derecho a la vivienda». Pregunta la diputada al Gobierno de Adrián Barbón si va a impedir que el inmueble sea adquirido por un fondo de inversión y si trasladará esa reclamación centrada en los edificios de titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social de Asturias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aparece un nido de ametralladora de la Guerra Civil en El Campón tras la limpieza de una senda por parte del Ayuntamiento de Oviedo
  2. Revolución en el TUA de Oviedo: una nueva línea (P) unirá Ciudad Naranco y La Manjoya cada media hora
  3. Un ataque vandálico obliga a cerrar una piscina pública de Oviedo en plena temporada estival
  4. Luto en Oviedo: muere a los 86 años Antonio Bascarán, referente de la oftalmología y de la vida social carbayona
  5. El lugar favorito de los paseantes de Oviedo ve la luz: 'Seguro que ahora viene mucha más gente
  6. Residentes en la zona rural de Oviedo podrán requerir por teléfono o internet que un autobús los recoja en casa
  7. La tienda que nació al final de la guerra y busca relevo para llegar a los cien años
  8. El TSJA da la razón a los padres de los niños que vivieron durante cuatro años confinados en un chalé de Oviedo, y saldrán mañana de la cárcel

"Están contentos, pero preocupados por la familia", dice la defensa de los padres que tuvieron a sus hijos confinados en un chalé de Oviedo tras ser absueltos por maltrato psicológico

"Están contentos, pero preocupados por la familia", dice la defensa de los padres que tuvieron a sus hijos confinados en un chalé de Oviedo tras ser absueltos por maltrato psicológico

Javier Vega de Seoane, presidente de honor del Círculo de Empresarios: "Asturias tiene una grandísima oportunidad si hace las cosas bien"

Javier Vega de Seoane, presidente de honor del Círculo de Empresarios: "Asturias tiene una grandísima oportunidad si hace las cosas bien"

Vox exige al Ayuntamiento de Oviedo que demuestre la legalidad de la terraza del Quiosco de la Chucha

Vox exige al Ayuntamiento de Oviedo que demuestre la legalidad de la terraza del Quiosco de la Chucha

La familiaridad y los reencuentros marcan el último día de las fiestas de Trubia: “El ambiente y la cordialidad es lo mejor de la fiesta”

La familiaridad y los reencuentros marcan el último día de las fiestas de Trubia: “El ambiente y la cordialidad es lo mejor de la fiesta”

Oviedo tendrá un nuevo hotel en el casco histórico: Blas Herrero adquiere un céntrico edificio

Oviedo tendrá un nuevo hotel en el casco histórico: Blas Herrero adquiere un céntrico edificio

IU alerta de la "parálisis" del PGO de Oviedo en el inicio del último año de mandato

IU alerta de la "parálisis" del PGO de Oviedo en el inicio del último año de mandato

El PSOE exige el calendario de obras de las pistas San Lázaro (Oviedo) ante su retraso hasta finales de 2027

El PSOE exige el calendario de obras de las pistas San Lázaro (Oviedo) ante su retraso hasta finales de 2027

Once años de brazadas por el Club Natación Ciudad de Oviedo: la historia de una junta directiva que salvó al equipo del naufragio económico

Once años de brazadas por el Club Natación Ciudad de Oviedo: la historia de una junta directiva que salvó al equipo del naufragio económico
Tracking Pixel Contents