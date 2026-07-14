Tomé reclama destinar a vivienda pública un edificio de la Seguridad Social

La portavoz de Somos Asturies y diputada en la Junta General, Covadonga Tomé, pide al Gobierno regional que actúe para evitar que el edificio de viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social, situado en la calle Jovellanos, «termine en manos privadas» y que tanto este inmueble, como el resto de edificios públicos que puedan tener uso residencial, pasen a formar parte del parque público de vivienda protegida de forma permanente. La parlamentaria registró una pregunta por escrito para conocer qué medidas va a adoptar el Ejecutivo «ante la posible subasta de este edificio, uno de los mayores inmuebles de vivienda pública del centro de Oviedo», con alrededor de 40 viviendas.

«La vivienda no puede seguir tratándose como un activo para especular. Mientras muchas familias tienen dificultades para acceder a un alquiler digno, no tiene sentido que viviendas públicas vacías de organismos públicos puedan acabar en el mercado privado o destinadas a usos como el alquiler turístico», aseguró la portavoz de Somos Asturies. Defiende Tomé que «la Seguridad Social, entidad pública, no debería poder vender patrimonio público al mejor postor en vez de garantizar el derecho a la vivienda». Pregunta la diputada al Gobierno de Adrián Barbón si va a impedir que el inmueble sea adquirido por un fondo de inversión y si trasladará esa reclamación centrada en los edificios de titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social de Asturias.