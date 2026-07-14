Los vecinos de la parroquia de Brañes (Oviedo) denuncian que llevan más de un mes con problemas de cobertura
Los miembros de la Asociación de Vecinos y Amas de Casa de la localidad aseguran que en buena parte de esta zona del municipio no es posible realizar llamadas de voz ni utilizar los datos móviles
La parroquia de Brañes sufre «desde hace más de un mes» graves problemas en el servicio de telefonía móvil, una situación que mantiene «prácticamente incomunicados» a numerosos vecinos. Según denuncia la Asociación de Vecinos y Amas de Casa de Brañes, en buena parte de la zona no es posible realizar llamadas de voz ni utilizar los datos móviles.
La falta de señal afecta también a los routers que funcionan mediante redes móviles, lo que impide conectarse a internet con normalidad. El problema perjudica especialmente a las personas que trabajan desde casa, pero también a los negocios, visitantes y residentes que necesitan utilizar el teléfono en su día a día.
La asociación vecinal advierte además de la preocupación existente ante posibles situaciones de emergencia, ya que la ausencia de cobertura puede dificultar o incluso impedir el contacto con los servicios sanitarios, de seguridad o de protección civil.
Según sostienen desde el colectivo, el origen de la incidencia estaría en la avería de una antena que presta servicio a la parroquia y que afecta a todos los operadores. Los vecinos aseguran que han contactado en varias ocasiones con las distintas compañías telefónicas. La respuesta recibida ha sido que el problema se resolvería en pocos días, pero las semanas pasan y la cobertura continúa sin restablecerse. Desde la Asociación de Vecinos y Amas de Casa de Brañes reclaman una solución urgente y definitiva.
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