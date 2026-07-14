Vox tilda de “incoherencia” que Rodrigo Cuevas clausure San Mateo tras desacreditar el modelo festivo de Oviedo

Vox tildó este martes de “incoherencia” que el artista Rodrigo Cuevas sea el encargado de clausurar las fiestas de San Mateo tras haber realizado diversos ataques al modelo festivo y a la imagen de la capital. La portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, ha exigido consideración para los ciudadanos y ha lamentado que el músico utilice el nombre del municipio para proyectar un relato negativo, asegurando que “los ovetenses merecen un mínimo de respeto” y no pueden ser objeto de descrédito por parte de quien pretende protagonizar el broche final de los festejos. Para Peralta, estas palabras suponen una "actitud reiterada de desprecio" hacia Oviedo que se suma a valoraciones previas en las que el músico describió la ciudad como un entorno cerrado y profundamente conservador.

La reacción de la formación llega tras las recientes declaraciones del cantante, en las que puso a San Mateo como ejemplo de fracaso al asegurar que la fiesta hizo “caput” tras la supresión de los chiringuitos. No obstante, a lo largo de la jornada del martes y tras las dudas manifestadas por la concejala de Festejos de Oviedo, Covadonga Díaz, sobre el deseo del cantante de actuar en San Mateo, Cuevas confirmó que su voluntad es actuar en las fiestas.

Peralta ha cuestionado la postura de Cuevas al aceptar el contrato para el cierre de las fiestas tras haber sido tan crítico con las mismas. "Resulta difícil entender que alguien que presenta públicamente a Oviedo como una ciudad intolerante acepte ser la imagen del cierre de San Mateo", ha apuntado la concejala, sugiriendo que debe existir una correlación entre las opiniones expresadas y los actos profesionales.

Desde Vox consideran "profundamente injusto" que se utilicen experiencias personales para descalificar a los vecinos y a una sociedad que califican de "acogedora, trabajadora y orgullosa de sus tradiciones". En este sentido, la portavoz ha subrayado que no es aceptable que se use la marca de la ciudad para construir una realidad que, a su juicio, no se corresponde con la vida cotidiana de Oviedo.

En cuanto a la organización de las fiestas, la formación ha recordado que ellos también defienden un cambio de modelo, aunque en una dirección opuesta a la que representa el artista. Vox apuesta por devolver el protagonismo a las peñas, las familias y las asociaciones vecinales, pero recalcan que el espacio público debe estar libre de “chiringuitos ideológicos” y de cualquier tipo de “propaganda política” financiada con fondos municipales.

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Finalmente, el grupo municipal ha concluido que la capital asturiana no requiere de "lecciones" externas. Según la portavoz, el objetivo de su formación seguirá siendo la mejora de los festejos desde el “cariño” y el respeto a los residentes, rechazando frontalmente cualquier acción que suponga “atacar a Oviedo para ganar titulares fuera de ella”.