Adrián Barbón recibe a los farmacéuticos antes del gran congreso que celebrarán en Oviedo

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, recibió este miércoles al máximo responsable del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, y a la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, María Teresa Méndez, para conocer los preparativos del 24 Congreso Nacional Farmacéutico, que se celebrará en Oviedo del 30 de septiembre al 2 de octubre.

Durante el encuentro se analizaron los contenidos y objetivos de una cita organizada por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias. El congreso reunirá en la capital asturiana a miles de profesionales de toda España y convertirá a Oviedo en el principal punto de encuentro de la farmacia española.

Bajo el lema «Innovación ConCiencia Farmacéutica», el programa promoverá el análisis de los grandes retos y oportunidades de la profesión, mediante una innovación basada en el rigor científico, la evidencia y el compromiso con las personas. También abordará los avances que están transformando el ejercicio farmacéutico, con el objetivo de reforzar el papel del farmacéutico como agente esencial del sistema sanitario.

Entre los asuntos previstos figuran el nuevo horizonte regulatorio de la profesión, marcado por el interés general y la protección de la salud pública; el papel de la farmacia como profesión que acompaña, cuida de las personas y conecta comunidades; y el valor de los Servicios de Adherencia Terapéutica y de los Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) para mejorar los resultados en salud.

La programación incluirá siete mesas de debate, tres simposios, 27 sesiones técnicas y ocho sesiones de innovación, centradas en los principales desafíos y oportunidades que afronta el sector. Además, la farmacia saldrá a las calles de Oviedo con una exposición al aire libre abierta a la ciudadanía. La muestra podrá visitarse durante un mes en la plaza Porlier y repasará la historia de la farmacia y su aportación a la sociedad.

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Barbón también fue informado del compromiso ambiental del congreso, concebido como un evento Net Zero. El Consejo General compensará su huella de carbono, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mediante el apoyo a un proyecto de restauración de los montes del concejo de Valdés afectados por los incendios de marzo de 2023.