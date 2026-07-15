La cadena Barceló, favorita para operar el hotel de lujo junto a la Catedral de Oviedo

Blas Herrero ya negocia con la cadena Barceló para que sea la operadora del hotel de cinco estrellas gran lujo que el empresario asturiano proyecta en la plaza de la Catedral, en el edificio que en su día ocupó el Hogar San José y que adquirió esta misma semana a la promotora Comamsa por una cantidad de entre 5 y 7 millones de euros, según conocedores de la operación. Fuentes de la cadena hotelera de origen mallorquín también confirmaron a LA NUEVA ESPAÑA las conversaciones.

El empresario proyecta un hotel de la máxima categoría, que sería el único de cinco estrellas gran lujo de la ciudad y que contará con alrededor de medio centenar de habitaciones. La cifra es inferior a las 56 previstas en el proyecto de Comamsa, una reducción que responde al objetivo de dotar al establecimiento de habitaciones más amplias y unos servicios acordes con el segmento del lujo.

La intención de confiar la explotación a Barceló no es casual. Herrero mantiene desde hace años una estrecha relación empresarial con la cadena, que desde 2018 gestiona el Barceló Imagine de Madrid, un cuatro estrellas propiedad del empresario asturiano, situado en el distrito de Chamartín y concebido con una marcada temática musical, en sintonía con la trayectoria de Kiss Media, el grupo que preside.

Los nuevos propietarios ya han comunicado al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, su intención de impulsar el proyecto. Según las fuentes consultadas, el regidor ha acogido favorablemente la iniciativa, que supondrá incorporar al centro de la ciudad un establecimiento de máxima categoría. No obstante, el cambio de promotor obligará a redactar un nuevo proyecto y a tramitar de nuevo las autorizaciones y licencias para la actuación, pese a que Comamsa ya había culminado buena parte del complejo recorrido administrativo.

La operación pone fin a un proceso que se había complicado en los últimos meses. El antiguo Hogar San José, un edificio de unos 3.000 metros cuadrados en el número 5 de la plaza de Alfonso II el Casto, había salido a subasta judicial a raíz de una demanda presentada por Unicaja para reclamar una deuda de 3.077.402 euros derivada del préstamo concedido a Comamsa para adquirir el inmueble. La Justicia había fijado un valor de tasación de 8,27 millones de euros y, aunque el procedimiento seguía su curso, la promotora defendía que negociaba una venta directa con un grupo nacional especializado en el sector hotelero.

La adquisición mantiene el destino hotelero previsto desde 2018, cuando Comamsa compró el edificio a Liberbank con la intención de convertirlo en un establecimiento de cuatro o cinco estrellas bajo el nombre de Wamba, en homenaje a la campana más antigua de la Catedral de Oviedo. Sin embargo, la pandemia, la complejidad administrativa derivada de actuar en un entorno patrimonial protegido, las exigencias técnicas para conservar la fachada y otros elementos catalogados, así como el incremento de los costes de construcción, fueron retrasando sucesivamente el desarrollo de la iniciativa.

Ahora será Blas Herrero quien retome el proyecto con un planteamiento más ambicioso. El objetivo es levantar el primer hotel de cinco estrellas gran lujo de Oviedo en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, a escasos metros de la Cámara Santa y de la Catedral, con la previsión de que pueda abrir sus puertas en torno a dieciocho meses después del inicio de las obras.