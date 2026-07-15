La casa "Ágatha Ruiz de la Prada" está en Asturias: el resultado a todo color de la reforma de un piso con terraza en un histórico edificio de Oviedo
La diseñadora Celia Bernardo muestra cómo transformó una casa que llevaba cerrada 50 años en una explosión de vida con muebles amarillos en la cocina y puertas y ventanas verde menta
Podría ser perfectamente la casa de Ágatha Ruiz de la Prada en Oviedo, pero es la de otra diseñadora colorista: la asturiana Celia Bernardo, creadora de la marca Celia B, de éxito internacional. Después de más de una década viviendo en diferentes puntos de Asia, entre ellos China, Bernardo volvió a Asturias con la pandemia. La fábrica tuvo que parar con el confinamiento y la creadora regresó a su tierra con un billete de vuelta a China para mayo. Pero se quedó.
Celia B montó su showroom en Oviedo y compró y reformó un piso con gran terraza ubicado en un edificio histórico, del año 1928, de la capital, diseñado por el arquitecto Manuel del Busto. La casa, de las de antes, con cocina de carbón, llevaba 50 años cerrada a cal y canto. Bernardo plasmó su mundo de colores también su hogar. "Es un reflejo de mi gusto por los colores, las mezclas, los textiles del mundo, mis vidas pasadas y los viajes que tanto me inspiran", resume la famosa modista.
Al igual que su ropa es una "celebración de la vida", su casa también. La cocina es de muebles amarillos, el vestidor es rosa salmón, las ventanas y puertas son verde menta, las molduras de escayola del techo cambian de color según la estancia... Y hasta las lámparas son una obra de arte, hechas por ella misma con restos de antigüedades comprados en diferentes mercados.
"Diseñar el nuevo espacio fue un hermoso desafío y el proyecto de iluminación, el que más había estado esperando. Durante años @jaimistyles y yo hemos estado coleccionando pedacitos de mercados de todo el mundo. Una vez que los tuve todos juntos, me tomó un fin de semana diseñar 30 lámparas, otro fin de semana Jaime vino a ensamblarlas y otro más para instalarlas en el showroom. Me encantó crear estas criaturas, me recordó mi época diseñando aretes pero a gran escala", escribió en sus redes sociales.
El universo Celia B triunfa sobre todo en el mercado americano: "La marca nació en China pero el 90% de mi clientela es de Estados Unidos seguido de Australia y Latinoamérica". El nuevo espacio en Oviedo busca dar a conocer la marca a nivel nacional. "Mis diseños son muy eclécticos, bebo de muchas fuentes porque colaboro con artistas, colecciono textiles...".
El resultado es una explosión de color con unas prendas únicas que transmiten buena energía y que fueron protagonistas en uno de los programas de "Maestros de la Costura Celebrity". "Es una tendencia que vengo observando desde hace años pero que se ha incrementado con la pandemia. Ahora la gente busca piezas especiales y color para enfrentarse a la rutina después de pasar tanto tiempo en casa", comentó en su día a LA NUEVA ESPAÑA.
- Aparece un nido de ametralladora de la Guerra Civil en El Campón tras la limpieza de una senda por parte del Ayuntamiento de Oviedo
- Revolución en el TUA de Oviedo: una nueva línea (P) unirá Ciudad Naranco y La Manjoya cada media hora
- Un ataque vandálico obliga a cerrar una piscina pública de Oviedo en plena temporada estival
- Están contentos, pero preocupados por la familia', dice la defensa de los padres que tuvieron a sus hijos confinados en un chalé de Oviedo tras ser absueltos por maltrato psicológico
- Residentes en la zona rural de Oviedo podrán requerir por teléfono o internet que un autobús los recoja en casa
- El lugar favorito de los paseantes de Oviedo ve la luz: 'Seguro que ahora viene mucha más gente
- Satisfacción general de los vecinos de Oviedo por la revolución de las líneas de TUA: 'Aplaudimos con las orejas
- La tienda que nació al final de la guerra y busca relevo para llegar a los cien años