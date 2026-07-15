La casa "Ágatha Ruiz de la Prada" está en Asturias: el resultado a todo color de la reforma de un piso con terraza en un histórico edificio de Oviedo

Podría ser perfectamente la casa de Ágatha Ruiz de la Prada en Oviedo, pero es la de otra diseñadora colorista: la asturiana Celia Bernardo, creadora de la marca Celia B, de éxito internacional. Después de más de una década viviendo en diferentes puntos de Asia, entre ellos China, Bernardo volvió a Asturias con la pandemia. La fábrica tuvo que parar con el confinamiento y la creadora regresó a su tierra con un billete de vuelta a China para mayo. Pero se quedó.

Celia B montó su showroom en Oviedo y compró y reformó un piso con gran terraza ubicado en un edificio histórico, del año 1928, de la capital, diseñado por el arquitecto Manuel del Busto. La casa, de las de antes, con cocina de carbón, llevaba 50 años cerrada a cal y canto. Bernardo plasmó su mundo de colores también su hogar. "Es un reflejo de mi gusto por los colores, las mezclas, los textiles del mundo, mis vidas pasadas y los viajes que tanto me inspiran", resume la famosa modista.

Al igual que su ropa es una "celebración de la vida", su casa también. La cocina es de muebles amarillos, el vestidor es rosa salmón, las ventanas y puertas son verde menta, las molduras de escayola del techo cambian de color según la estancia... Y hasta las lámparas son una obra de arte, hechas por ella misma con restos de antigüedades comprados en diferentes mercados.

"Diseñar el nuevo espacio fue un hermoso desafío y el proyecto de iluminación, el que más había estado esperando. Durante años @jaimistyles y yo hemos estado coleccionando pedacitos de mercados de todo el mundo. Una vez que los tuve todos juntos, me tomó un fin de semana diseñar 30 lámparas, otro fin de semana Jaime vino a ensamblarlas y otro más para instalarlas en el showroom. Me encantó crear estas criaturas, me recordó mi época diseñando aretes pero a gran escala", escribió en sus redes sociales.

El universo Celia B triunfa sobre todo en el mercado americano: "La marca nació en China pero el 90% de mi clientela es de Estados Unidos seguido de Australia y Latinoamérica". El nuevo espacio en Oviedo busca dar a conocer la marca a nivel nacional. "Mis diseños son muy eclécticos, bebo de muchas fuentes porque colaboro con artistas, colecciono textiles...".

El resultado es una explosión de color con unas prendas únicas que transmiten buena energía y que fueron protagonistas en uno de los programas de "Maestros de la Costura Celebrity". "Es una tendencia que vengo observando desde hace años pero que se ha incrementado con la pandemia. Ahora la gente busca piezas especiales y color para enfrentarse a la rutina después de pasar tanto tiempo en casa", comentó en su día a LA NUEVA ESPAÑA.