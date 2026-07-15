Los cuatro talleres de empleo del Ayuntamiento de Oviedo forman y contratan a 124 personas en el último año

Más de 4,15 millones de euros de inversión han permitido formar y contratar durante el último año a 124 desempleados en los cuatro talleres de empleo desarrollados en Oviedo. Los programas, que combinaron formación y experiencia laboral remunerada, contaron además con la participación de 23 profesionales entre personal técnico y docente y han servido para ejecutar actuaciones de rehabilitación y mejora en distintos equipamientos municipales, acondicionar espacios públicos y desarrollar proyectos de dinamización cultural y tecnológica.

Los talleres de Caces II, Naranco, Perlavia y Oviedo Disfruta Cultura celebraron este miércoles su acto de clausura en el Auditorio Príncipe Felipe, presidido por el alcalde, Alfredo Canteli, y la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González. La inversión fue financiada por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, el Fondo Social Europeo Plus y el Ayuntamiento de Oviedo, que aportó cerca de 700.000 euros.

Durante su intervención, Canteli felicitó a los participantes y les animó a aprovechar la formación y la experiencia adquiridas para facilitar su incorporación al mercado laboral. "Quiero trasladaros mi más sincera felicitación y mi agradecimiento por vuestro trabajo en estos cuatro talleres de empleo, fundamentales para nosotros, y que han contribuido a mejorar algunos de nuestros equipamientos y a poner en valor nuestra cultura", afirmó el alcalde. "Debéis aprovechar la oportunidad que se os ha generado durante este tiempo para que sigáis en el mercado laboral", añadió.

Por su parte, Leticia González destacó que los talleres de empleo constituyen "una de las herramientas más eficaces para mejorar la empleabilidad", al combinar formación con experiencia profesional real y permitir, al mismo tiempo, desarrollar actuaciones que revierten en beneficio de la ciudad.

Los talleres de empleo son programas dirigidos a personas desempleadas que combinan un contrato de trabajo con formación teórica y práctica. Durante su desarrollo, los participantes adquieren experiencia profesional mientras ejecutan obras o prestan servicios de utilidad pública, con el objetivo de mejorar sus posibilidades de acceso al mercado laboral.