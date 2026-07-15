Llamazares tilda de "parche" el nuevo plan de transportes de Oviedo y reclama al Ayuntamiento que "cumpla" su acuerdo presupuestario

Gaspar Llamazares, portavoz de IU, calificó este miércoles de "parche" la propuesta municipal para el transporte público, exigiendo al equipo de Gobierno el cumplimiento del acuerdo presupuestario firmado entre ambas formaciones, ya que la mejora de este servicio es un punto "esencial" del mismo. Tras realizar una encuesta ciudadana en los puntos más frecuentados de la red, el líder de la coalición criticó una remodelación que considera anclada en el pasado, denunciando que el plan actual es un simple "refuerzo del siglo XX" que ignora elementos clave como las lanzaderas y la intermodalidad, mientras mantiene a los trabajadores del TUA en condiciones de salubridad propias del "siglo XVIII" al no garantizar baños en las cabeceras de línea.

La formación ha basado su posicionamiento en un sondeo propio que confirma que es uno de los servicios públicos "más valorados", pero también la urgencia de una transformación estructural que el Ejecutivo local parece haber eludido. "El equipo de gobierno lo que hace es una remodelación, no un nuevo modelo de transporte público. Se queda por detrás de la ciudad de Oviedo de hoy", sentenció el portavoz, quien subrayó que las modificaciones apenas se centran en aumentar frecuencias en líneas actuales sin cuestionar el diseño global.

Uno de los puntos de mayor fricción reside en la competitividad del autobús frente al vehículo privado. Para IU, la ausencia de líneas rápidas o lanzaderas condena el sistema al fracaso en su intento de disuadir el uso del coche. "No hay ni una sola lanzadera en Oviedo. Vas al HUCA y tardas 40 minutos; eso no es competitivo", denunció Llamazares. La propuesta de la coalición pasa por conectar de forma directa el hospital, los campus universitarios y los polígonos industriales, especialmente los días laborables, además de integrar de forma efectiva el autobús con el ferrocarril, las líneas de ALSA y los parkings disuasorios a través de una intermodalidad que actualmente es "inexistente".

La crítica también se extiende a la gestión tecnológica y la atención a la periferia del núcleo urbano. El portavoz, en compañía del concejal Alejandro Suárez, recordó que la aplicación móvil municipal acumula tres años de "mal funcionamiento" y que la zona rural padece una "discriminación clarísima" en sus comunicaciones. Asimismo, lamentó que la participación ciudadana se haya reducido a un "buzón de quejas" pasado por el filtro técnico de la empresa concesionaria, en lugar de articular el diálogo efectivo que "manda la ley".

En el plano laboral, Llamazares elevó el tono para denunciar la situación de los conductores, criticando que el plan de refuerzos no contemple infraestructuras básicas para los trabajadores. "Es intolerable que no aparezca un mínimo de condiciones de salubridad", señaló en referencia a la falta de aseos en las paradas finales, una situación que considera anacrónica.

Finalmente, IU lanzó una advertencia política directa al equipo de Gobierno ante la ausencia de reuniones para tratar esta materia, un punto incluido dentro de su pacto político. "Se lo decimos claramente: un elemento esencial del acuerdo es negociar el transporte público con nuestro grupo municipal. Exigimos que se cumpla lo firmado", concluyó Llamazares, instando al ejecutivo de Canteli a aprovechar los próximos meses para abrir una negociación real que supere la actual política.