El Museo Arqueológico de Asturias recupera el "color del románico" con demostraciones de policromía medieval en vivo

El Museo Arqueológico de Asturias ha estrenado hoy un ciclo de demostraciones en vivo de policromía medieval. La iniciativa se enmarca en la exposición temporal "Canteros del Sonido", comisariada por Manuel Paz, que estará abierta al público hasta el 8 de noviembre en el claustro del museo. El público podrá contemplar en directo durante los meses de julio y septiembre el trabajo de los investigadores y especialistas Víctor Sanz-Yrazu y Fernando Oliva mientras devuelven el color a reproducciones de capiteles y canecillos del siglo XIII. La propuesta supone un paso más en la apuesta del centro por hacer del patrimonio histórico un elemento vivo, interactivo y dinámico.

"El objetivo es recuperar el sonido y la música que se perdió en el tiempo", resumió Fernando Oliva, encargado de conducir las visitas guiadas a la exposición. El proyecto se encarga de localizar piezas del románico asturiano en las que esté presente un instrumento musical. Mediante técnicas como la fotogrametría, los especialistas construyen dos modelos tridimensionales de los instrumentos representados en las obras artísticas, uno de ellos plasma su estado actual y el otro una aproximación a su constitución original, cuando fue tallado. Con este último modelo, los lutieres que colaboran con el proyecto construyen un instrumento real basado en los datos obtenidos por los investigadores para posteriormente ser utilizados en un concierto. Uno de estos lutieres es Abraham Cupeiro, musicólogo que participó en la producción de la película "Gladiator".

Uno de los retos de los investigadores es recuperar el cromatismo de las piezas. "Los modelos son policromáticos, porque en esa época todo se pintaba. No se consideraba que ninguna obra estaba acabada hasta que estuviera todo pintado. La piedra desnuda es una moda muy posterior", explica Fernando Oliva. Para recuperar esos tonos y colores se estudia cada grieta, todos los recovecos donde haya podido quedar algún resto. El resultado final se ciñe a los datos obtenidos en la investigación para hacer una representación que llegue "al límite de la realidad, que sea lo más verosímil posible, porque si haces algo mal dejas una imagen errónea para la posteridad", señaló Víctor Sanz-Yrazu.

Es precisamente esa labor de recuperación cromática la que los asistentes podrán observar en las demostraciones que realiza el museo. "La idea es acercar al público lo que hacemos en el taller de maquetas. Se trata de convertir una pieza impresa con la textura que marca la impresora en una pieza que cuando esté acabada pueda pasar como una obra en piedra auténtica", apuntó Víctor Sanz-Yrazu. Para ello, las maquetas se pintan con varias capas de pinturas acrílicas y en polvo hasta pasar de una textura artificial a una visiblemente más auténtica. "Si dejásemos una de las maquetas finalizadas en una sala del museo, probablemente nadie se daría cuenta de que no es real", afirmaban los especialistas.

Para Fernando Oliva, más allá de los instrumentos, el mensaje que quiere transmitir la exposición es que "en Asturias tenemos un patrimonio prerrománico tan espectacular y brillante que no nos ha dejado ver el románico que tenemos, que es singular y precioso". Un ejemplo de estos tesoros románicos son las gaitas de La Oliva y de Gozón, consideradas "unas de las representaciones de una gaita más antiguas de España", según los investigadores. Otra pieza destacada es un capitel en el que se representa la escena de un asesinato, algo muy inusual en este tipo de obras. "He buscado referencias bibliográficas y no he encontrado nada. Lo más probable es que sea el testimonio de alguien que presenció esa escena", explicó.

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Las demostraciones en vivo se desarrollarán los miércoles y jueves de julio y septiembre de 11:00 a 14:00 horas en el claustro del Museo Arqueológico de Asturias. Durante el desarrollo de la actividad el público tendrá una oportunidad única para contemplar el minucioso proceso artesanal, interactuar con los especialistas y plantear sus dudas en directo. Por su parte, la exposición "Canteros del Sonido", disponible hasta el 8 de agosto, contará con visitas guiadas a las 12:00 y a las 13:00 horas de esos mismos días.