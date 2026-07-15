Oviedo volverá a instalar una pantalla gigante en la plaza de la Catedral para seguir la final del Mundial
El Ayuntamiento repetirá la iniciativa tras la multitudinaria respuesta registrada en la semifinal contra Francia y ofrecerá animación musical antes del partido
El Ayuntamiento de Oviedo volverá a instalar una pantalla gigante en la plaza de la Catedral para que los aficionados puedan seguir en directo la final del Mundial que disputará España el próximo domingo a partir de las nueve de la noche. La decisión llega tras el éxito de la retransmisión de la semifinal frente a Francia, que reunió a cientos de personas en la plaza de Alfonso II el Casto para celebrar el pase de la selección a la gran final.
La pantalla, de unos 16 metros cuadrados, se ubicará de nuevo en la plaza de la Catedral y permitirá seguir el encuentro que enfrentará a España con el equipo que logre clasificarse para la final. Como ya ocurrió el pasado martes, la jornada contará con animación musical previa, con un DJ que amenizará la espera desde las siete de la tarde antes del inicio del partido.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca repetir el ambiente vivido durante la semifinal, cuando cientos de aficionados tiñeron de rojo el centro de Oviedo para apoyar a la selección y celebrar su clasificación para la final.
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