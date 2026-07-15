La piscina de Trubia (Oviedo) reabre tras finalizar los trabajos de limpieza por los actos vandálicos

El Ayuntamiento de Oviedo anunció este miércoles la reapertura de la piscina municipal de Trubia en su horario habitual de funcionamiento, ya que la instalación se vio obligada a cerrar sus puertas de forma excepcional tras los actos vandálicos registrados durante la madrugada del pasado viernes al sábado. Tras certificar que los desperfectos han sido subsanados, la actividad se retoma hoy con total normalidad.

Durante estos días de cierre, los servicios municipales han llevado a cabo intensas labores de limpieza y reparación para asegurar que el recinto reúna todas las condiciones de seguridad y absoluta higiene necesarias para el baño, llegando a vaciar los vasos para realizar trabajos en profundidad. Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo agradecen "la comprensión y paciencia" de la que han hecho gala los usuarios del complejo trubieco en estas jornadas, a la par que se ruega "respeto y cuidado de unas instalaciones públicas que son de todos".

Los hechos que provocaron la clausura del recinto ocurrieron la madrugada del 11 de julio, después de que unos vándalos arrojasen vidrios y botellas rotas a los vasos de baño del recinto en plena celebración de las fiestas populares de la localidad. La concejala de Deportes, Concepción Méndez, lamentó profundamente los hechos, recordando que el Ayuntamiento ya había realizado un esfuerzo económico previo para reforzar el vallado perimetral de la piscina con el fin de evitar, precisamente, este tipo de intrusiones que se repiten cada veran.

Desde el consistorio instan a los vecinos a avisar de inmediato a la Policía Local ante cualquier comportamiento sospechoso fuera del horario de apertura en las inmediaciones de estas instalaciones municipales.