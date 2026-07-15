El PSOE exige frenar la ampliación del parking de La Escandalera por su impacto en el tráfico del centro de Oviedo

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha presentado alegaciones contra el estudio de viabilidad para la reforma del parking subterráneo de la plaza de La Escandalera con el objetivo de frenar el proyecto. El representante del PSOE considera que el impacto en el tráfico del centro que generará esta obra contraviene la normativa climática actual, calificando el proyecto de "incompatible" con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). En su escrito, el edil denuncia que la propuesta del equipo de gobierno incrementará un 41 por ciento las plazas de estacionamiento, elevando la capacidad de las 400 actuales hasta las 565, un aumento de 165 nuevos espacios que, a su juicio, choca frontalmente con los objetivos de descarbonización de la ciudad.

El documento registrado por los socialistas argumenta que este refuerzo de la oferta de aparcamiento en pleno núcleo urbano provocará un "fenómeno de demanda inducida". Según Fernández Llaneza, esta situación generará un "efecto llamada" que atraerá a más conductores hacia el corazón de Oviedo, aumentando la intensidad de la circulación motorizada en lugar de reducirla. Para el portavoz, no se trata solo de una diferencia de criterio político, sino de un problema de "coherencia entre instrumentos de planificación pública" ya aprobados por el propio consistorio.

En esta línea, Llaneza sostiene que la ampliación "compromete además la eficacia" de la ZBE y de los planes de mejora de la calidad del aire. Según el portavoz, el cumplimiento de estas estrategias depende de que se reduzcan los incentivos para entrar en coche al centro, mientras que el proyecto actual "genera el efecto contrario", dificultando el cambio hacia un modelo de movilidad más sostenible.

La crítica socialista también pone el foco en el diseño superficial de la plaza. El portavoz advierte que el plan previsto configura una "plaza dura" donde el pavimento domina sobre los elementos vegetales. Esta solución, asegura, es "claramente insuficiente" para combatir el "efecto isla de calor" y se aleja de los compromisos de resiliencia climática asumidos en el Plan Estratégico de Renaturalización de Oviedo.

Como alternativa al uso del subsuelo para vehículos privados, el PSOE propone explorar opciones más alineadas con las tendencias urbanísticas contemporáneas. Fernández Llaneza sugiere la creación de un "intercambiador de movilidad sostenible", la habilitación de zonas para la distribución urbana de mercancías con bajas emisiones o el desarrollo de equipamientos culturales y ciudadanos que recuperen el "espacio público para las personas".

Finalmente, las alegaciones del grupo socialista solicitan una revisión en profundidad de toda la actuación. El portavoz reclama que se suprima el aumento de plazas previsto y que el diseño de La Escandalera se adapte a criterios que primen el arbolado y el confort térmico, garantizando la plena sintonía con las políticas municipales vigentes en materia de urbanismo y medio ambiente.