Villaperi inicia las obras de la planta que abastecerá con agua regenerada a la industria del centro de Asturias
La instalación, con una inversión superior a los 12 millones, es la primera fase de la transformación de la mayor depuradora asturiana en una biofactoría de 70 millones
Las obras de la nueva planta de regeneración de agua de Villaperi ya están en marcha. La instalación, en la que se invertirán más de doce millones de euros, permitirá reutilizar el agua procedente de la depuradora para suministrarla a las industrias del centro de Asturias, reduciendo el consumo de agua potable y reforzando la garantía de abastecimiento tanto para la actividad económica como para la población. La actuación constituye la primera pieza del proyecto para convertir la mayor estación depuradora de la región en una biofactoría, una transformación que movilizará cerca de 70 millones de euros.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, visitó este miércoles las obras coincidiendo con su inicio y destacó el carácter estratégico de una actuación que, a su juicio, situará a Asturias «a la vanguardia de la economía circular». «Así estamos haciendo Asturias, con proyectos como este, que protege nuestro paraíso natural y, además, abre futuro para la industria», afirmó durante el recorrido por las instalaciones.
La nueva planta tratará el agua ya depurada mediante un avanzado proceso de filtración, ultrafiltración, ajuste de salinidad mediante ósmosis inversa y una doble desinfección con ozono y radiación ultravioleta. El resultado será un agua regenerada adaptada a las necesidades de cada empresa, lo que permitirá ofrecer distintas calidades según el uso industrial previsto.
El objetivo es que las industrias puedan sustituir parte del consumo de agua potable por agua regenerada, liberando recursos para el abastecimiento de la población y haciendo más sostenible la gestión del ciclo integral del agua. Además, el suministro será estable incluso en episodios de sequía o elevada demanda.
La planta de regeneración constituye uno de los cuatro grandes proyectos previstos en Villaperi. A ella se sumará una red de tuberías, ya licitada, que transportará el agua regenerada hasta las zonas industriales y que contará con un presupuesto de 33,8 millones de euros. El plan también contempla un parque fotovoltaico de dos millones de euros para avanzar hacia la autosuficiencia energética de la instalación y una nueva planta de tratamiento de fangos, presupuestada en 21,5 millones, que comenzará a ejecutarse en 2027 y permitirá reducir en un 60% los residuos generados por la depuradora.
En conjunto, la transformación de Villaperi supondrá una inversión cercana a los 70 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos, y convertirá la instalación en una biofactoría capaz de reutilizar recursos, producir energía y reducir el impacto ambiental de la depuración de aguas.
En la visita acompañaron a Barbón el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo; la directora general del Agua, Vanesa Mateo, y el primer teniente de alcalde de Oviedo, Nacho Cuesta.
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