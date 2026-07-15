VOX reclama al Ayuntamiento de Oviedo un estudio para reducir los retrasos en las licencias
La formación reclama datos sobre los tiempos de concesión, los trámites que generan más retrasos y los "errores habituales" en los expedientes
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo reclama más información y nuevas herramientas para reducir los retrasos en la concesión de licencias urbanísticas. La formación llevará a la Comisión de Urbanismo una pregunta y un ruego basados en las memorias del Servicio de Licencias de 2023, 2024 y 2025.
Según los datos aportados por Vox, las licencias de obra mayor concedidas pasaron de 115 en 2023 a 144 en 2024 y 162 en 2025. La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, también destaca la evolución del número de viviendas con permiso de obras, que fue de 456 en 2023, aumentó hasta 638 en 2024 y descendió a 370 en 2025.
La formación señala además que los expedientes incoados para la construcción de vivienda libre fueron 80 en 2023, 69 en 2024 y 81 en 2025. A juicio del grupo municipal, la evolución de estas cifras hace necesario analizar con mayor detalle el funcionamiento del servicio y las causas de las variaciones registradas.
Vox pide conocer las solicitudes recibidas por tipología, el tiempo medio de concesión, los trámites que más demoras provocan y los errores más frecuentes durante la tramitación. Peralta considera que disponer de estos datos permitiría identificar los principales problemas y adoptar medidas para mejorar la gestión.
El grupo también pregunta si el Ayuntamiento dispone de estudios sobre las causas de los retrasos. En caso contrario, propone elaborar informes, catálogos o guías de usuario para facilitar los procedimientos, reducir errores y agilizar la concesión de licencias de obra mayor.
- Aparece un nido de ametralladora de la Guerra Civil en El Campón tras la limpieza de una senda por parte del Ayuntamiento de Oviedo
- Revolución en el TUA de Oviedo: una nueva línea (P) unirá Ciudad Naranco y La Manjoya cada media hora
- Un ataque vandálico obliga a cerrar una piscina pública de Oviedo en plena temporada estival
- Están contentos, pero preocupados por la familia', dice la defensa de los padres que tuvieron a sus hijos confinados en un chalé de Oviedo tras ser absueltos por maltrato psicológico
- Residentes en la zona rural de Oviedo podrán requerir por teléfono o internet que un autobús los recoja en casa
- El lugar favorito de los paseantes de Oviedo ve la luz: 'Seguro que ahora viene mucha más gente
- Se ha hecho justicia, nunca quisimos hacerles daño a los niños', dice la madre de la llamada 'casa de los horrores' de Oviedo
- Satisfacción general de los vecinos de Oviedo por la revolución de las líneas de TUA: 'Aplaudimos con las orejas