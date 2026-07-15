VOX reclama al Ayuntamiento de Oviedo un estudio para reducir los retrasos en las licencias

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo reclama más información y nuevas herramientas para reducir los retrasos en la concesión de licencias urbanísticas. La formación llevará a la Comisión de Urbanismo una pregunta y un ruego basados en las memorias del Servicio de Licencias de 2023, 2024 y 2025.

Según los datos aportados por Vox, las licencias de obra mayor concedidas pasaron de 115 en 2023 a 144 en 2024 y 162 en 2025. La portavoz municipal, Sonsoles Peralta, también destaca la evolución del número de viviendas con permiso de obras, que fue de 456 en 2023, aumentó hasta 638 en 2024 y descendió a 370 en 2025.

La formación señala además que los expedientes incoados para la construcción de vivienda libre fueron 80 en 2023, 69 en 2024 y 81 en 2025. A juicio del grupo municipal, la evolución de estas cifras hace necesario analizar con mayor detalle el funcionamiento del servicio y las causas de las variaciones registradas.

Vox pide conocer las solicitudes recibidas por tipología, el tiempo medio de concesión, los trámites que más demoras provocan y los errores más frecuentes durante la tramitación. Peralta considera que disponer de estos datos permitiría identificar los principales problemas y adoptar medidas para mejorar la gestión.

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El grupo también pregunta si el Ayuntamiento dispone de estudios sobre las causas de los retrasos. En caso contrario, propone elaborar informes, catálogos o guías de usuario para facilitar los procedimientos, reducir errores y agilizar la concesión de licencias de obra mayor.