El Ayuntamiento aumenta en 50.000 euros la nueva edición de los bonos de comercio

La Junta de Gobierno ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Oviedo y la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo para el desarrollo de la séptima edición del programa "Bonos #YoComproenOviedo", que contará con una dotación municipal de 50.000 euros, frente a los 35.000 euros destinados en la última edición.

La campaña se desarrollará en una única fase, que durará desde su apertura el 1 de octubre hasta su finalización el 22 de noviembre, ambas fechas podrán ajustarse en función del desarrollo del programa. En caso de que queden bonos descargados sin utilizar, podrá habilitarse una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para acceder a la ayuda, el consumidor debe ser mayor de edad y podrá descargar hasta tres bonos de 10 euros, que podrá utilizar en compras presenciales realizadas en los establecimientos adheridos, aplicando un bono por cada 30 euros de compra.

Los comercios minoristas que quieran ser parte del proyecto podrán adherirse al programa a través de la plataforma habilitada para ello, deberán contar con establecimiento físico en Oviedo.

El proyecto, incluido dentro del Plan Integral de Comercio del Ayuntamiento de Oviedo, tiene como objetivo incentivar las compras en el comercio minorista de la ciudad y seguir apoyando al pequeño comercio mediante un sistema de bonos descuento dirigido a la ciudadanía.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, ha destacado que "los Bonos Comercio se han consolidado como una herramienta eficaz para dinamizar las ventas, apoyar al comercio de proximidad y animar a los ovetenses a realizar sus compras en los establecimientos de nuestra ciudad. Por eso este año incrementamos la dotación del programa, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con uno de los sectores estratégicos de la economía local".

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La pasada edición confirmó la buena acogida de esta iniciativa, con una elevada participación de comercios y una rápida respuesta de la ciudadanía, agotándose los bonos disponibles en muy poco tiempo y generando un importante impacto en la actividad del comercio local.