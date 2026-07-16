El Carmen, devoción bajo techo por la lluvia Oviedo: los carmelitas celebran misa y procesión por dentro de la iglesia en honor a su patrona

El cielo descargó este jueves lluvias intensas sobre la capital asturiana, pero no lo suficientemente fuertes para vencer al fervor local por la Virgen del Carmen. Los aguaceros no impidieron que la comunidad carmelita celebrase los actos previstos para honrar a su patrona, que fueron una Eucaristía y la procesión de la imagen, eso sí, teniendo que celebrar esta última en el interior del templo, donde también sonaron los instrumentos de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, cuyos músicos interpretaron el himno regional.

Las celebraciones arrancaron a las 19.30 horas, tal como estaba previsto, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que la orden regenta en la calle Santa Susana. Las bancadas del lugar de culto se llenaron de feligreses sin dejar apenas huecos libres y la liturgia se desarrolló con normalidad. Mientras, fuera, sonaban los truenos y el fuerte aguacero que caía sobre la ciudad hacía temer que la procesión que los devotos llevaban un año esperando no saldría finalmente por las calles aledañas al Campo San Francisco.

La esperanza es lo último que se pierde, pero finalmente no pudo ser. Al término de la misa, el prior carmelita en Oviedo, Roberto Gutiérrez, anunció que la salida no ocurría, pero que en su lugar la tradicional procesión se cambiaría por un recorrido claustral por el pasillo central del templo. "El tiempo no lo ha permitido porque está lloviendo a cántaros y sería una temeridad salir en procesión", sentenció el religioso para justificar el cambio de planes.

Los encargados de portar a la santísima virgen fueron cuatro miembros de Emaús, que alzaron la talla para realizar un desfile que recorrió el pasillo central de la iglesia en ida y vuelta desde el altar. Al principio fue al compás del "Asturias, Patria Querida" de las gaitas y cuando la efigie volvió a estar frente al retablo la congregación y los parroquianos entonaron de forma conjunta la Salve Popular.

La celebración también reservó un espacio para la reflexión sobre la actualidad internacional. El prior instó a los devotos a realizar una petición "de un modo especial por los países que están sufriendo desastres de la guerra", vinculando la oración por la ciudad de Oviedo con los países en conflicto.

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En el tramo final del encuentro carmelita, finalizada la procesión bajo techo, el padre Gutiérrez procedió a la bendición del escapulario y agradeció a los asistentes por mantener "la devoción al Carmen". El religioso reconoció el pesar de la comunidad por el confinamiento de la imagen, admitiendo que era una "lástima" no haber podido transitar por el exterior, aunque se resignó ante la climatología local con un escueto "Asturias es así" con la imagen de la patrona expuesta en el centro del templo para la veneración de los fieles. n