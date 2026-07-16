La casa de Oviedo en la que tres menores permanecieron confinados cuatro años fue desvalijada cuando los padres estaban presos

Mientras Christian Steffen y Melissa Ann Steffen pasaban más de un año en prisión preventiva y sus tres hijos permanecían bajo la tutela del Principado, el chalé de Fitoria donde la familia vivió confinada durante casi cuatro años quedó completamente desprotegido. Cuando los abogados del matrimonio pudieron acceder meses después a la vivienda se encontraron con un escenario muy distinto al que se esperaban: la casa había sido saqueada, revuelta de arriba abajo y cubierta con pintadas, algunas de ellas dirigidas de forma ofensiva contra el matrimonio.

El asalto salió a la luz el pasado mes de enero, cuando finalizó el contrato de alquiler de la vivienda y los letrados acudieron para recoger las pertenencias de mayor valor que todavía permanecían en el interior. Lo que pudieron recuperar fue trasladado a un trastero alquilado en Oviedo, pero gran parte de los objetos personales ya habían desaparecido.

Según explican las defensas, los ladrones se llevaron ordenadores, discos duros y documentación personal del matrimonio. También desaparecieron cajas que aún permanecían sin abrir desde su traslado desde Alemania, además de enseres y fotografías familiares con un importante valor sentimental. En el interior encontraron todos los cajones abiertos y el contenido de armarios y muebles completamente revuelto, además de numerosos desperfectos.

Las primeras sospechas apuntan a que la vivienda pudo quedar mal cerrada el día de la detención del matrimonio, el 28 de abril de 2025. Al parecer, quienes entraron después accedieron por la puerta del salón que comunica con el jardín. Desde entonces, la casa permaneció vacía durante meses mientras sus inquilinos seguían en prisión.

El episodio supuso otro revés para Christian y Melissa que acaban de recuperar la libertad. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias revocó la mayor parte de la condena que pesaba sobre ellos por caso bautizado como la «casa de los horrores» y dejó los hechos reducidos a un delito de abandono de familia, lo que permitió su salida inmediata de la cárcel tras más de un año entre rejas y haber cumplido sobradamente la pena impuesta. Sin embargo, el matrimonio abandonó el Centro Penitenciario de Asturias sin vivienda, sin trabajo, sin apenas recursos económicos y con sus tres hijos todavía bajo la tutela del Principado.

Ahora tratan de reconstruir su vida desde cero. Según explican sus letrados, buscan alojamiento provisional entre hoteles, apartamentos turísticos y viviendas de alquiler mientras intentan encontrar una solución estable. Christian Steffen confía además en poder retomar cuanto antes su actividad como «cazatalentos», el trabajo que desempeñaba para una empresa internacional antes de ingresar en prisión y que perdió durante ese tiempo.

Pero, igual que ocurrió desde el mismo momento en que abandonaron la cárcel, su principal preocupación sigue estando muy lejos de lo material. Ambos aseguran que lo único que les importa es volver a ver a sus hijos. De hecho, ya han intentado iniciar contactos para recuperar las visitas, aunque por el momento no han obtenido respuesta por parte del Principado.

Las defensas insisten en que el matrimonio está dispuesto a seguir escrupulosamente todas las pautas que establezcan los servicios de protección de menores si eso permite avanzar, aunque sea de forma gradual, hacia la reunificación familiar. «Harán todo lo que se les pida», asegura Javier Muñoz, el letrado que representa a Melissa, convencido de que el único objetivo de ambos es reconstruir poco a poco la relación con sus hijos.

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Mientras ese proceso continúa en el ámbito administrativo y la sentencia todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, Christian y Melissa intentan empezar de nuevo. Lo hacen sin la casa en la que vivían, buena parte de sus pertenencias desaparecidas tras el saqueo, sin empleo estable y pendientes de una única prioridad que, según repiten una y otra vez a quienes les rodean, está por encima de cualquier otra: volver a estar con sus hijos.